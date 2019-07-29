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"السويلم" يفتتح مركز أبي بكر الصديق الإسلامي بكمبوديا

بحث مع "الراجحي" أمور العمالة الفيتنامية بالسعودية

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فيتنام، ومملكة كمبوديا ، سعود بن فهد السويلم، بحضور وزير الأديان والمهام الخاصة الكمبودي الدكتور عثمان حسن، وعددٍ من المسؤولين الكمبوديين مركز أبي بكر الصديق الإسلامي في العاصمة الكمبودية، والذي تم بناؤه على نفقة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

فيما أبدى الوزير شكره وتقديره لما يلقاه المسلمون في كمبوديا من دعم واهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية.

كما بحث "السويلم "لدى جمهورية فيتنام، سعود بن فهد السويلم مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومن خلال لقاءٍ عُقدَ بينهما، أمور العمالة الفيتنامية في المملكة والذين يجدون كل حبٍ وتقدير.

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"السويلم" يفتتح مركز أبي بكر الصديق الإسلامي بكمبوديا
سبق

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فيتنام، ومملكة كمبوديا ، سعود بن فهد السويلم، بحضور وزير الأديان والمهام الخاصة الكمبودي الدكتور عثمان حسن، وعددٍ من المسؤولين الكمبوديين مركز أبي بكر الصديق الإسلامي في العاصمة الكمبودية، والذي تم بناؤه على نفقة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

فيما أبدى الوزير شكره وتقديره لما يلقاه المسلمون في كمبوديا من دعم واهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية.

كما بحث "السويلم "لدى جمهورية فيتنام، سعود بن فهد السويلم مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومن خلال لقاءٍ عُقدَ بينهما، أمور العمالة الفيتنامية في المملكة والذين يجدون كل حبٍ وتقدير.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
10:15 PM

"السويلم" يفتتح مركز أبي بكر الصديق الإسلامي بكمبوديا

بحث مع "الراجحي" أمور العمالة الفيتنامية بالسعودية

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فهد العتيبي - الرياض
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افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فيتنام، ومملكة كمبوديا ، سعود بن فهد السويلم، بحضور وزير الأديان والمهام الخاصة الكمبودي الدكتور عثمان حسن، وعددٍ من المسؤولين الكمبوديين مركز أبي بكر الصديق الإسلامي في العاصمة الكمبودية، والذي تم بناؤه على نفقة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

فيما أبدى الوزير شكره وتقديره لما يلقاه المسلمون في كمبوديا من دعم واهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية.

كما بحث "السويلم "لدى جمهورية فيتنام، سعود بن فهد السويلم مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومن خلال لقاءٍ عُقدَ بينهما، أمور العمالة الفيتنامية في المملكة والذين يجدون كل حبٍ وتقدير.

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