إعفاء المدير التنفيذي لمدينة مكة الطبية من منصبه لظروف خاصة

"دلشد" خلفاً له بالإضافة إلى عمله

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتور دلشد علي بن عباس المدير العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول في منطقة مكة المكرمة؛ مديراً تنفيذياً لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله.

وقدّم وزير الصحة شكره وتقديره للدكتور عبدالله بن عصام غباشي الذي كان يشغل المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، على ما بذله من جهود خلال فترة تكليفه والتي كانت جهوداً متميزة أسهمت في الارتقاء بمدينة الملك عبدالله الطبية، ورفعت من مستوى الأداء، والتي نتج عنها تطور كبير في منظومة العمل بالمدينة الطبية.

وعُزي قرار إعفاء "غباشي" الذي أُصدر قرار تمديد تكليفه مديراً تنفيذياً للمدينة الطبية في 19/ 3/ 1441 ولمدة عام؛ إلى ظروفه الخاصة والتي على ضوئها طلب إعفاءه من المنصب.