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"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة

ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة بنسبة 68%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة
سبق

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة بنسبة 68%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
04:50 PM

"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة

ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
982

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة بنسبة 68%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

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