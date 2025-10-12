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ورشة للتعريف باللائحة المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.. الخميس

تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن بُعد بمشاركة المختصين

تعقد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم الخميس المقبل 28 صفر 1442هـ الموافق 15 أكتوبر 2020، ورشة عمل عن بُعد، للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وقالت "المواصفات السعودية": الورشة تستعرض أهم التحديثات التي طرأت على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والتي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى توضيح متطلبات التسجيل للحصول على ترخيص استعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وشرح لمتطلبات تسجيل المختبرات والحصول على شهادة القبول للمختبر.

ودعت "الهيئة" المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3iRvLb9

يذكر أن "المواصفات السعودية" تنظم بشكل دائم ومستمر سلسلة ورش عمل تعريفية تستهدف المصنعين المستوردين في مجال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لاطلاعهم بشكل دائم بالمستجدات التي تطرأ على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

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ورشة للتعريف باللائحة المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.. الخميس
سبق

تعقد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم الخميس المقبل 28 صفر 1442هـ الموافق 15 أكتوبر 2020، ورشة عمل عن بُعد، للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وقالت "المواصفات السعودية": الورشة تستعرض أهم التحديثات التي طرأت على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والتي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى توضيح متطلبات التسجيل للحصول على ترخيص استعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وشرح لمتطلبات تسجيل المختبرات والحصول على شهادة القبول للمختبر.

ودعت "الهيئة" المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3iRvLb9

يذكر أن "المواصفات السعودية" تنظم بشكل دائم ومستمر سلسلة ورش عمل تعريفية تستهدف المصنعين المستوردين في مجال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لاطلاعهم بشكل دائم بالمستجدات التي تطرأ على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:22 PM

ورشة للتعريف باللائحة المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.. الخميس

تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن بُعد بمشاركة المختصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم الخميس المقبل 28 صفر 1442هـ الموافق 15 أكتوبر 2020، ورشة عمل عن بُعد، للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وقالت "المواصفات السعودية": الورشة تستعرض أهم التحديثات التي طرأت على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والتي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى توضيح متطلبات التسجيل للحصول على ترخيص استعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وشرح لمتطلبات تسجيل المختبرات والحصول على شهادة القبول للمختبر.

ودعت "الهيئة" المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3iRvLb9

يذكر أن "المواصفات السعودية" تنظم بشكل دائم ومستمر سلسلة ورش عمل تعريفية تستهدف المصنعين المستوردين في مجال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لاطلاعهم بشكل دائم بالمستجدات التي تطرأ على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

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