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تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا للمراجعة الداخلية بـ"صحة الطائف "

أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة عبدالعزيز بن يوسف الغليفة قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائف لمدة عام.

وكان "الغامدي" قد تولى مناصب إدارية عدة في صحة الطائف لسنوات؛ وهو ما كان له أثر إيجابي في تحسين مؤشرات الأداء بشكل كبير.

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تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا للمراجعة الداخلية بـ"صحة الطائف "
سبق

أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة عبدالعزيز بن يوسف الغليفة قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائف لمدة عام.

وكان "الغامدي" قد تولى مناصب إدارية عدة في صحة الطائف لسنوات؛ وهو ما كان له أثر إيجابي في تحسين مؤشرات الأداء بشكل كبير.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:04 PM

تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا للمراجعة الداخلية بـ"صحة الطائف "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة عبدالعزيز بن يوسف الغليفة قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائف لمدة عام.

وكان "الغامدي" قد تولى مناصب إدارية عدة في صحة الطائف لسنوات؛ وهو ما كان له أثر إيجابي في تحسين مؤشرات الأداء بشكل كبير.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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