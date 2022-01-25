تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا للمراجعة الداخلية بـ"صحة الطائف "

أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة عبدالعزيز بن يوسف الغليفة قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائف لمدة عام.

وكان "الغامدي" قد تولى مناصب إدارية عدة في صحة الطائف لسنوات؛ وهو ما كان له أثر إيجابي في تحسين مؤشرات الأداء بشكل كبير.