النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النقد الدولي" يوزع 650 مليار دولار على أعضائه لمكافحة "كورونا"

المبلغ يوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الاثنين)، بأن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، في دفعة مهمة للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

وأضافت "جورجيفا" في بيان نقلته "رويترز" أن التوزيع الذي يعد الأكبر للصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية؛ سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

وقالت: "إن التخصيص يعطي دفعة مهمة للعالم، وسيكون إذا جرى استخدامه بحكمة بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة".

من جهته، لفت صندوق النقد في وثيقة إرشادية منفصلة إلى أنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، لكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.

وتتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"النقد الدولي" يوزع 650 مليار دولار على أعضائه لمكافحة "كورونا"
سبق

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الاثنين)، بأن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، في دفعة مهمة للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

وأضافت "جورجيفا" في بيان نقلته "رويترز" أن التوزيع الذي يعد الأكبر للصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية؛ سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

وقالت: "إن التخصيص يعطي دفعة مهمة للعالم، وسيكون إذا جرى استخدامه بحكمة بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة".

من جهته، لفت صندوق النقد في وثيقة إرشادية منفصلة إلى أنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، لكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.

وتتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
07:15 PM

"النقد الدولي" يوزع 650 مليار دولار على أعضائه لمكافحة "كورونا"

المبلغ يوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
876

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الاثنين)، بأن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، في دفعة مهمة للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

وأضافت "جورجيفا" في بيان نقلته "رويترز" أن التوزيع الذي يعد الأكبر للصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية؛ سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

وقالت: "إن التخصيص يعطي دفعة مهمة للعالم، وسيكون إذا جرى استخدامه بحكمة بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة".

من جهته، لفت صندوق النقد في وثيقة إرشادية منفصلة إلى أنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، لكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.

وتتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة