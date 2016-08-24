"النقد الدولي" يوزع 650 مليار دولار على أعضائه لمكافحة "كورونا"

المبلغ يوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الاثنين)، بأن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، في دفعة مهمة للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

وأضافت "جورجيفا" في بيان نقلته "رويترز" أن التوزيع الذي يعد الأكبر للصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية؛ سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

وقالت: "إن التخصيص يعطي دفعة مهمة للعالم، وسيكون إذا جرى استخدامه بحكمة بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة".

من جهته، لفت صندوق النقد في وثيقة إرشادية منفصلة إلى أنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، لكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.

وتتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.