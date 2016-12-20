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بهدف " فابيو أوبرو" في مرمى الحزم.. الباطن يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس الملك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تخطى نظيره الحزم بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الاثنين، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات الباطن عن طريق فابيو أوبرو ورايحي، لكن المحاولات كانت تصطدم بدفاع الحزم.
وفي الشوط الثاني انتهى الوقت الأصلي، ليمنح حكم اللقاء 6 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، ليحرز فابيو أبرو هدف الباطن الوحيد في اللقاء عند الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+90 .

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بهدف " فابيو أوبرو" في مرمى الحزم.. الباطن يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس الملك
سبق

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تخطى نظيره الحزم بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الاثنين، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات الباطن عن طريق فابيو أوبرو ورايحي، لكن المحاولات كانت تصطدم بدفاع الحزم.
وفي الشوط الثاني انتهى الوقت الأصلي، ليمنح حكم اللقاء 6 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، ليحرز فابيو أبرو هدف الباطن الوحيد في اللقاء عند الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+90 .

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
05:27 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
07:35 PM

بهدف " فابيو أوبرو" في مرمى الحزم.. الباطن يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس الملك

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
674

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تخطى نظيره الحزم بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الاثنين، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات الباطن عن طريق فابيو أوبرو ورايحي، لكن المحاولات كانت تصطدم بدفاع الحزم.
وفي الشوط الثاني انتهى الوقت الأصلي، ليمنح حكم اللقاء 6 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، ليحرز فابيو أبرو هدف الباطن الوحيد في اللقاء عند الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+90 .

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