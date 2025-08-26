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مدير تعليم المهد: العام الدراسي الجديد يشهد الكثير من المتغيرات

العمل على التميز المدرسي والتحصيل العلمي

قال مدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب، محمد بن علي القحطاني: إن العام الدراسي الجديد سيشهد الكثير من المتغيرات.

وأضاف: جرى تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لبداية عام مميز يهدف إلى أن تكون نواتج التعلم هي الهدف الأسمى.

وأوضح "القحطاني" أنه كان هناك عمل مستمر من نهاية العام الدراسي الماضي، لبداية عام مميز، لتجويد الأداء وفق الخطط والأهداف التي تحقق تطلعات ولاة الأمر.

وتابع: تم تأهيل مدارس الطفولة المبكرة من جميع احتياجاتها المادية والتعليمية المناسبة، وفق أفضل المعايير.

وقال مدير تعليم المهد: إنه تم العمل على استكمال ضم المدارس والاستفادة من المباني الحكومية المخلاة، والاستغناء عن اثنى عشر مبنى مستأجرًا، وإعادة تأهيل معظم المباني المستأجرة بالتعاون مع ملاكها.

جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء قادة وقائدات المدارس للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد في مركز التدريب النسوي بالمهد.

واشتمل اللقاء على العديد من المحاور التعليمية والتربوية؛ منها الدور الفاعل لقائد المدرسة في تعزيز التحصيل الدراسي، وقراءة في قيادة فاعلة لتعلم نوعي، وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعلم، بالإضافة إلى التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم المهد: العام الدراسي الجديد يشهد الكثير من المتغيرات
سبق

قال مدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب، محمد بن علي القحطاني: إن العام الدراسي الجديد سيشهد الكثير من المتغيرات.

وأضاف: جرى تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لبداية عام مميز يهدف إلى أن تكون نواتج التعلم هي الهدف الأسمى.

وأوضح "القحطاني" أنه كان هناك عمل مستمر من نهاية العام الدراسي الماضي، لبداية عام مميز، لتجويد الأداء وفق الخطط والأهداف التي تحقق تطلعات ولاة الأمر.

وتابع: تم تأهيل مدارس الطفولة المبكرة من جميع احتياجاتها المادية والتعليمية المناسبة، وفق أفضل المعايير.

وقال مدير تعليم المهد: إنه تم العمل على استكمال ضم المدارس والاستفادة من المباني الحكومية المخلاة، والاستغناء عن اثنى عشر مبنى مستأجرًا، وإعادة تأهيل معظم المباني المستأجرة بالتعاون مع ملاكها.

جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء قادة وقائدات المدارس للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد في مركز التدريب النسوي بالمهد.

واشتمل اللقاء على العديد من المحاور التعليمية والتربوية؛ منها الدور الفاعل لقائد المدرسة في تعزيز التحصيل الدراسي، وقراءة في قيادة فاعلة لتعلم نوعي، وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعلم، بالإضافة إلى التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
06:12 PM

مدير تعليم المهد: العام الدراسي الجديد يشهد الكثير من المتغيرات

العمل على التميز المدرسي والتحصيل العلمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - المهد
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قال مدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب، محمد بن علي القحطاني: إن العام الدراسي الجديد سيشهد الكثير من المتغيرات.

وأضاف: جرى تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لبداية عام مميز يهدف إلى أن تكون نواتج التعلم هي الهدف الأسمى.

وأوضح "القحطاني" أنه كان هناك عمل مستمر من نهاية العام الدراسي الماضي، لبداية عام مميز، لتجويد الأداء وفق الخطط والأهداف التي تحقق تطلعات ولاة الأمر.

وتابع: تم تأهيل مدارس الطفولة المبكرة من جميع احتياجاتها المادية والتعليمية المناسبة، وفق أفضل المعايير.

وقال مدير تعليم المهد: إنه تم العمل على استكمال ضم المدارس والاستفادة من المباني الحكومية المخلاة، والاستغناء عن اثنى عشر مبنى مستأجرًا، وإعادة تأهيل معظم المباني المستأجرة بالتعاون مع ملاكها.

جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء قادة وقائدات المدارس للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد في مركز التدريب النسوي بالمهد.

واشتمل اللقاء على العديد من المحاور التعليمية والتربوية؛ منها الدور الفاعل لقائد المدرسة في تعزيز التحصيل الدراسي، وقراءة في قيادة فاعلة لتعلم نوعي، وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعلم، بالإضافة إلى التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

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