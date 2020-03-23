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"فرجينيا الأمريكية" تسجل 67 إصابة جديدة بـ"كورونا" لترتفع الحصيلة إلى 219 حالة

"نورثام": الأعداد ستزداد حال استمر تجاهل الناس للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية

سجلت ولاية فيرجينيا الأمريكية 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219 حالة.

وتفصيلاً، أشار حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن عدد الحالات المؤكدة سيستمر في الزيادة مع إجراء المزيد من الاختبارات.

وأوضحت وزارة الصحة بفرجينيا توفير 1000 منصة اختبار، مشددة على أن عدد الحالات ستزداد في حال استمر الناس في تجاهل المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.

وكرر حاكم الولاية تحذيره من أن الشركات التي تعمل مع أكثر من 10 أشخاص في نفس الوقت، ستكون عرضةً لفقد تصريح عملها في الحال.

من جانبه أكد سكرتير السلامة العامة بالولاية بريان موران: أنه لا يوجد سجناء في أي منشأة إصلاحية في الولاية كانت نتائج اختبارهم إيجابية لـ COVID-19.

وقال موران: إنه تم تعليق الزيارات الشخصية لمرافق الدولة، وكذلك عمليات النقل من السجون المحلية والإقليمية.

أمريكا ولاية فيرجينيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"فرجينيا الأمريكية" تسجل 67 إصابة جديدة بـ"كورونا" لترتفع الحصيلة إلى 219 حالة
سبق

سجلت ولاية فيرجينيا الأمريكية 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219 حالة.

وتفصيلاً، أشار حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن عدد الحالات المؤكدة سيستمر في الزيادة مع إجراء المزيد من الاختبارات.

وأوضحت وزارة الصحة بفرجينيا توفير 1000 منصة اختبار، مشددة على أن عدد الحالات ستزداد في حال استمر الناس في تجاهل المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.

وكرر حاكم الولاية تحذيره من أن الشركات التي تعمل مع أكثر من 10 أشخاص في نفس الوقت، ستكون عرضةً لفقد تصريح عملها في الحال.

من جانبه أكد سكرتير السلامة العامة بالولاية بريان موران: أنه لا يوجد سجناء في أي منشأة إصلاحية في الولاية كانت نتائج اختبارهم إيجابية لـ COVID-19.

وقال موران: إنه تم تعليق الزيارات الشخصية لمرافق الدولة، وكذلك عمليات النقل من السجون المحلية والإقليمية.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:08 AM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:32 AM

"فرجينيا الأمريكية" تسجل 67 إصابة جديدة بـ"كورونا" لترتفع الحصيلة إلى 219 حالة

"نورثام": الأعداد ستزداد حال استمر تجاهل الناس للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت ولاية فيرجينيا الأمريكية 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219 حالة.

وتفصيلاً، أشار حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن عدد الحالات المؤكدة سيستمر في الزيادة مع إجراء المزيد من الاختبارات.

وأوضحت وزارة الصحة بفرجينيا توفير 1000 منصة اختبار، مشددة على أن عدد الحالات ستزداد في حال استمر الناس في تجاهل المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.

وكرر حاكم الولاية تحذيره من أن الشركات التي تعمل مع أكثر من 10 أشخاص في نفس الوقت، ستكون عرضةً لفقد تصريح عملها في الحال.

من جانبه أكد سكرتير السلامة العامة بالولاية بريان موران: أنه لا يوجد سجناء في أي منشأة إصلاحية في الولاية كانت نتائج اختبارهم إيجابية لـ COVID-19.

وقال موران: إنه تم تعليق الزيارات الشخصية لمرافق الدولة، وكذلك عمليات النقل من السجون المحلية والإقليمية.

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