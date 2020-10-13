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كيف استطاعت الجبيل جذب استثمارات نوعية؟.. صورتان من "الخريف" تجيبان

قال: تاريخ عريق ومستقبل واعد.. استقطاب للسكن والسياحة وحاضنة لمقار الشركات

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف؛ أن الصور شاهدة على كيف استطاعت الجبيل، جذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى استقطاب استثمارات نوعية في مجال السياحة والترفيه تماشياً مع رؤية المملكة.

وقال "الخريف"؛ في تغريدة له عبر "تويتر"، نشر معها صورتين للجبيل: "هذا سيزيد جاذبيتها للسكن والسياحة، ولتكون حاضنة لمقار شركات واستثمارات تقدم حلولاً وخدمات للقطاع الصناعي".

وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية: "الجبيل تاريخ عريق ومستقبل واعد".

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف استطاعت الجبيل جذب استثمارات نوعية؟.. صورتان من "الخريف" تجيبان
سبق

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف؛ أن الصور شاهدة على كيف استطاعت الجبيل، جذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى استقطاب استثمارات نوعية في مجال السياحة والترفيه تماشياً مع رؤية المملكة.

وقال "الخريف"؛ في تغريدة له عبر "تويتر"، نشر معها صورتين للجبيل: "هذا سيزيد جاذبيتها للسكن والسياحة، ولتكون حاضنة لمقار شركات واستثمارات تقدم حلولاً وخدمات للقطاع الصناعي".

وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية: "الجبيل تاريخ عريق ومستقبل واعد".

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:08 PM

كيف استطاعت الجبيل جذب استثمارات نوعية؟.. صورتان من "الخريف" تجيبان

قال: تاريخ عريق ومستقبل واعد.. استقطاب للسكن والسياحة وحاضنة لمقار الشركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف؛ أن الصور شاهدة على كيف استطاعت الجبيل، جذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى استقطاب استثمارات نوعية في مجال السياحة والترفيه تماشياً مع رؤية المملكة.

وقال "الخريف"؛ في تغريدة له عبر "تويتر"، نشر معها صورتين للجبيل: "هذا سيزيد جاذبيتها للسكن والسياحة، ولتكون حاضنة لمقار شركات واستثمارات تقدم حلولاً وخدمات للقطاع الصناعي".

وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية: "الجبيل تاريخ عريق ومستقبل واعد".

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