بقي من الزمن 20 يوماً.. ما هي التعاملات البنكية المشمولة بالضريبة؟

​طمع الـ5% قد يجبر البنوك لإلغاء خدماتها المجانية

20 يوماً فقط هي المدة المتبقية قبل التنفيذ الرسمي لضريبة القيمة المضافة، والمقرر لها في 1 يناير 2018 مطلع العام الميلادي الجديد، وما زال الغموض يكتنف بعض السلع والإجراءات المشمولة بالضريبة، ومنها التعاملات البنكية، حيث ستنجو أهم ثلاث عمليات من مقص الـ5%، وهي السحب النقدي والتحويل داخل البنك وأيضاً الإيداع.

والخدمات البنكية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة هي خدمات البطاقات مثل بطاقة الصراف غير المجانية يتم تحصيل 5% من قيمة رسومها، وأيضاً بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع، وهناك رسوم ضريبية على الحسابات البنكية مثل الحساب الجاري، وحساب التوفير والودائع، والتحويل الإلكتروني للأموال بين الحسابات من خارج البنك، ورسوم دفاتر الشيكات، وإجراءات التصديق، وإصدار كشف بنكي.

وسيتم التحصيل أيضاً من تحويل الأموال لحساب خارج البنك أو حساب بنكي خارج المملكة، وخدمات إدارة النقد، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وخدمات الائتمان والسلف وقروض الرهن العقاري، والإيجار التمويلي، وتشمل الإيجار المنتهي بالتمليك.

وإجمالاً سيتم تطبيق الضريبة على رسوم الخدمات البنكية، في حين سيعفى أي تعامل بنكي مجاني للعميل من "القيمة المضافة"، لكن يبقى السؤال: هل ستغير البنوك من سياساتها لإلغاء مجانية خدماتها بالكامل حتى تنال نصيبها من الضريبة؟!.

