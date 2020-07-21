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إدارة تطوير كرة القدم النسائية تعقد محاضرة عن المنهجية الألمانية

عقدت إدارة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة الفنية محاضرة بعنوان "المنهجية الألمانية في الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية".

وألقت المحاضرة التي أقيمت "عن بعد" الألمانية بريتا كارلسون مساعدة مدربة المنتخب الألماني، ومنسقة التطوير بالاتحاد الألماني للفئات السنية النسائية، والحاصلة على شهادة المحترفين في تدريب كرة القدم الأوروبية.

وشهدت المحاضرة التي أقيمت بإشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على إدارة تطوير كرة القدم النسائية أضواء العريفي، حضور 147 من المهتمات بكرة القدم النسائية في المملكة.

من جانبها، قدمت "العريفي" شكرها وتقديرها للمدربة الألمانية على تقديمها كل المعلومات القيمة للمتدربات اللاتي حرصن على المشاركة في المحاضرة والاستفادة منها، مثنيةً على حرص المتدربات على الحضور والاستفادة من الخبرات الدولية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة تطوير كرة القدم النسائية تعقد محاضرة عن المنهجية الألمانية
سبق

عقدت إدارة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة الفنية محاضرة بعنوان "المنهجية الألمانية في الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية".

وألقت المحاضرة التي أقيمت "عن بعد" الألمانية بريتا كارلسون مساعدة مدربة المنتخب الألماني، ومنسقة التطوير بالاتحاد الألماني للفئات السنية النسائية، والحاصلة على شهادة المحترفين في تدريب كرة القدم الأوروبية.

وشهدت المحاضرة التي أقيمت بإشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على إدارة تطوير كرة القدم النسائية أضواء العريفي، حضور 147 من المهتمات بكرة القدم النسائية في المملكة.

من جانبها، قدمت "العريفي" شكرها وتقديرها للمدربة الألمانية على تقديمها كل المعلومات القيمة للمتدربات اللاتي حرصن على المشاركة في المحاضرة والاستفادة منها، مثنيةً على حرص المتدربات على الحضور والاستفادة من الخبرات الدولية.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
07:27 PM

إدارة تطوير كرة القدم النسائية تعقد محاضرة عن المنهجية الألمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت إدارة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة الفنية محاضرة بعنوان "المنهجية الألمانية في الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية".

وألقت المحاضرة التي أقيمت "عن بعد" الألمانية بريتا كارلسون مساعدة مدربة المنتخب الألماني، ومنسقة التطوير بالاتحاد الألماني للفئات السنية النسائية، والحاصلة على شهادة المحترفين في تدريب كرة القدم الأوروبية.

وشهدت المحاضرة التي أقيمت بإشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على إدارة تطوير كرة القدم النسائية أضواء العريفي، حضور 147 من المهتمات بكرة القدم النسائية في المملكة.

من جانبها، قدمت "العريفي" شكرها وتقديرها للمدربة الألمانية على تقديمها كل المعلومات القيمة للمتدربات اللاتي حرصن على المشاركة في المحاضرة والاستفادة منها، مثنيةً على حرص المتدربات على الحضور والاستفادة من الخبرات الدولية.

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