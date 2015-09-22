مدير الشؤون الإسلامية بمكة يستقبل مدير مساجد "الطائف" الجديد

استقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، مدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف وزير بن قاسي العتيبي، المعيّن حديثًا.

وهنأ الدكتور "الخامري" مدير عام إدارة المساجد بالطائف، بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له العون والتوفيق في المهام الموكلة إليه.