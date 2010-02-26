مصادر: "العمل" ترفع للنيابة العامة لمحاسبة "مغرِّد" أساء لوكيلة

علمت "سبق" من مصادر، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رفعت للنيابة العامة لمحاسبة مغرِّد في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أساء في تغريدة نشرها في حسابه الخاص لوكيلة في الوزارة؛ مشيرة إلى أن الوزارة ستلاحق المغرِّد قانونياً لافترائه على ما نشره من تغريدات جانبها الصواب تجاه وكيلة الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن وكيلة الوزارة تعد من القيادات النسائية التي تمتلك خبرة وكفاءة علمية وعملية، وتحمل درجة الدكتوراه، إضافة إلى عضويتها في عدد من اللجان واهتمامها بتمكين المرأة، وخبرتها في مجال حقوق الإنسان، بعملها عضواً متفرغاً في هيئة حقوق الإنسان.