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صحة جازان لـ"سبق": جميع المستشفيات في المنطقة تعمل حالياً ومستشفى أبوعريش لم يقفل

بعد الأمطار التي ضربت المنطقة والبعض منها تعمل على المولدات الاحتياطية

أكدت صحة جازان لـ"سبق" أن جميع المستشفيات في المنطقة تعمل حالياً وتقدم الخدمة، موضحة بأن البعض منها تعمل على المولدات الاحتياطية بسبب انقطاع التيار الكهربائي جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة اليوم.

وبينت بأنه يتم التعامل مع الملاحظات الواردة لمركز البلاغات وفق خطط الطوارئ نافية ما يتداول عن إغلاق مستشفى أبوعريش، لافتة إلى أنه يقدم الخدمة ولم يقفل، وبالنسبة للطريق المؤدي للمستشفى يمكن التواصل مع الدفاع المدني وإدارة النقل والطرق في هذا الشأن.

من جهة أخرى، لا تزال الأمطار تواصل هطولها على محافظات منطقة جازان، حيث تسببت في إقفال بعض الطرق واقتحام منازل واستنفار الجهات المعنية.

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صحة جازان لـ"سبق": جميع المستشفيات في المنطقة تعمل حالياً ومستشفى أبوعريش لم يقفل
سبق

أكدت صحة جازان لـ"سبق" أن جميع المستشفيات في المنطقة تعمل حالياً وتقدم الخدمة، موضحة بأن البعض منها تعمل على المولدات الاحتياطية بسبب انقطاع التيار الكهربائي جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة اليوم.

وبينت بأنه يتم التعامل مع الملاحظات الواردة لمركز البلاغات وفق خطط الطوارئ نافية ما يتداول عن إغلاق مستشفى أبوعريش، لافتة إلى أنه يقدم الخدمة ولم يقفل، وبالنسبة للطريق المؤدي للمستشفى يمكن التواصل مع الدفاع المدني وإدارة النقل والطرق في هذا الشأن.

من جهة أخرى، لا تزال الأمطار تواصل هطولها على محافظات منطقة جازان، حيث تسببت في إقفال بعض الطرق واقتحام منازل واستنفار الجهات المعنية.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:08 PM

صحة جازان لـ"سبق": جميع المستشفيات في المنطقة تعمل حالياً ومستشفى أبوعريش لم يقفل

بعد الأمطار التي ضربت المنطقة والبعض منها تعمل على المولدات الاحتياطية

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قاسم الخبراني - جازان
0
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أكدت صحة جازان لـ"سبق" أن جميع المستشفيات في المنطقة تعمل حالياً وتقدم الخدمة، موضحة بأن البعض منها تعمل على المولدات الاحتياطية بسبب انقطاع التيار الكهربائي جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة اليوم.

وبينت بأنه يتم التعامل مع الملاحظات الواردة لمركز البلاغات وفق خطط الطوارئ نافية ما يتداول عن إغلاق مستشفى أبوعريش، لافتة إلى أنه يقدم الخدمة ولم يقفل، وبالنسبة للطريق المؤدي للمستشفى يمكن التواصل مع الدفاع المدني وإدارة النقل والطرق في هذا الشأن.

من جهة أخرى، لا تزال الأمطار تواصل هطولها على محافظات منطقة جازان، حيث تسببت في إقفال بعض الطرق واقتحام منازل واستنفار الجهات المعنية.

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