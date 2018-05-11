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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

العلا تتعافى من فيروس "كورونا".. الحالات النشطة "صفر "

المحافظة خرجت من قائمة المصابين بالمرض بعد أسابيع

سجلت محافظة العلا، اليوم، حالة تعافٍ واحدة من فيروس كورونا، ليصل عدد الحالات النشطة فيها إلى "صفر"، وتخرج من القائمة التي بقيت فيها على مدى أسابيع.

ورصدت "سبق"، في تقرير لها، أمس، مغادرة خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض، بعد تعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها وهي: العقيق، ورياض الخبراء، وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات مسجلة في أحد رفيدة، وحالتان في سيهات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العلا تتعافى من فيروس "كورونا".. الحالات النشطة "صفر "
سبق

سجلت محافظة العلا، اليوم، حالة تعافٍ واحدة من فيروس كورونا، ليصل عدد الحالات النشطة فيها إلى "صفر"، وتخرج من القائمة التي بقيت فيها على مدى أسابيع.

ورصدت "سبق"، في تقرير لها، أمس، مغادرة خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض، بعد تعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها وهي: العقيق، ورياض الخبراء، وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات مسجلة في أحد رفيدة، وحالتان في سيهات.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
04:55 PM

العلا تتعافى من فيروس "كورونا".. الحالات النشطة "صفر "

المحافظة خرجت من قائمة المصابين بالمرض بعد أسابيع

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بدر الجبل - تبوك
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سجلت محافظة العلا، اليوم، حالة تعافٍ واحدة من فيروس كورونا، ليصل عدد الحالات النشطة فيها إلى "صفر"، وتخرج من القائمة التي بقيت فيها على مدى أسابيع.

ورصدت "سبق"، في تقرير لها، أمس، مغادرة خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض، بعد تعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها وهي: العقيق، ورياض الخبراء، وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات مسجلة في أحد رفيدة، وحالتان في سيهات.

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