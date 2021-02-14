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بالفيديو.. متحدث "‫الداخلية‬": التزامنا باحترازات كورونا يحول دون فرض منع التجول

أكد أن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة خط سير الجائحة

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدِّم طلال الشلهوب، التذكير بأنه إذا التزمنا بالإجراءات الاحترازية فلن يتم اللجوء لفرض إجراءات مشددة أو منع التجول، لكن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة جائحة فيروس كورونا.

وقال المقدِّم طلال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): "ذكرت في السابق وأكرر وأعيد متى ما التزمنا جميعاً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية -بإذن الله- لن يكون هناك أي من تشديد هذه الإجراءات أو منع التجول مستدركاً: لكن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة جائحة فيروس كورونا.

وشدد الشلهوب على التزام المجتمع بقوله: أؤكد التزام المجتمع، اليوم لدينا في منطقة الرياض ارتفاع عال في المخالفات، هي بأيدينا بأيدي المواطن والمقيم والزائر، أتمنى أن يتم التفاعل مع ما تقوم به الجهات الحكومية، ببذل الجهد من المجتمع بما يقابله من جهود الدولة.

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بالفيديو.. متحدث "‫الداخلية‬": التزامنا باحترازات كورونا يحول دون فرض منع التجول
سبق

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدِّم طلال الشلهوب، التذكير بأنه إذا التزمنا بالإجراءات الاحترازية فلن يتم اللجوء لفرض إجراءات مشددة أو منع التجول، لكن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة جائحة فيروس كورونا.

وقال المقدِّم طلال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): "ذكرت في السابق وأكرر وأعيد متى ما التزمنا جميعاً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية -بإذن الله- لن يكون هناك أي من تشديد هذه الإجراءات أو منع التجول مستدركاً: لكن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة جائحة فيروس كورونا.

وشدد الشلهوب على التزام المجتمع بقوله: أؤكد التزام المجتمع، اليوم لدينا في منطقة الرياض ارتفاع عال في المخالفات، هي بأيدينا بأيدي المواطن والمقيم والزائر، أتمنى أن يتم التفاعل مع ما تقوم به الجهات الحكومية، ببذل الجهد من المجتمع بما يقابله من جهود الدولة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
05:56 PM

بالفيديو.. متحدث "‫الداخلية‬": التزامنا باحترازات كورونا يحول دون فرض منع التجول

أكد أن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة خط سير الجائحة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,548

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدِّم طلال الشلهوب، التذكير بأنه إذا التزمنا بالإجراءات الاحترازية فلن يتم اللجوء لفرض إجراءات مشددة أو منع التجول، لكن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة جائحة فيروس كورونا.

وقال المقدِّم طلال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): "ذكرت في السابق وأكرر وأعيد متى ما التزمنا جميعاً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية -بإذن الله- لن يكون هناك أي من تشديد هذه الإجراءات أو منع التجول مستدركاً: لكن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة جائحة فيروس كورونا.

وشدد الشلهوب على التزام المجتمع بقوله: أؤكد التزام المجتمع، اليوم لدينا في منطقة الرياض ارتفاع عال في المخالفات، هي بأيدينا بأيدي المواطن والمقيم والزائر، أتمنى أن يتم التفاعل مع ما تقوم به الجهات الحكومية، ببذل الجهد من المجتمع بما يقابله من جهود الدولة.

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