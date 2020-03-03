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واشنطن ترسل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين على الحدود التركية

أيدت فتح معبر عند تل أبيض لتوصيلها

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة سترسل مساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين دولار للنازحين السوريين.

وذكرت "أورتاجوس" أن بلدها يؤيد بشدة توصية صادرة عن أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا عند تل أبيض لتوصيل المساعدات والدواء؛ وفقاً لـ"رويترز".

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واشنطن ترسل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين على الحدود التركية
سبق

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة سترسل مساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين دولار للنازحين السوريين.

وذكرت "أورتاجوس" أن بلدها يؤيد بشدة توصية صادرة عن أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا عند تل أبيض لتوصيل المساعدات والدواء؛ وفقاً لـ"رويترز".

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
05:43 PM

واشنطن ترسل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين على الحدود التركية

أيدت فتح معبر عند تل أبيض لتوصيلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة سترسل مساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين دولار للنازحين السوريين.

وذكرت "أورتاجوس" أن بلدها يؤيد بشدة توصية صادرة عن أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا عند تل أبيض لتوصيل المساعدات والدواء؛ وفقاً لـ"رويترز".

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