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محافظ يدمة يدشن حملة للتقيد بالاشتراطات الصحية مع وصول لقاح كورونا

نوّه بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة للحد من الفيروس

دشن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، حملة أمنية توعوية؛ للتقيد بالاشتراطات الصحية والسلوكيات المجتمعية، تزامناً مع وصول اللقاح الخاص بكورونا المستجد.

جاء ذلك، إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبحضور مديري الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية.

ونوّه المحافظ بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، وأمير المنطقة ونائبه للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت -ولله الحمد- في الحد من انتشار الفيروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ، بتوفيق لله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة، في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.

وحثّ المواطنين والمقيمين على الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلوكيات المجتمعية والمبادرة في التسجيل؛ للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً للجميع، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

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محافظ يدمة يدشن حملة للتقيد بالاشتراطات الصحية مع وصول لقاح كورونا
سبق

دشن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، حملة أمنية توعوية؛ للتقيد بالاشتراطات الصحية والسلوكيات المجتمعية، تزامناً مع وصول اللقاح الخاص بكورونا المستجد.

جاء ذلك، إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبحضور مديري الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية.

ونوّه المحافظ بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، وأمير المنطقة ونائبه للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت -ولله الحمد- في الحد من انتشار الفيروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ، بتوفيق لله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة، في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.

وحثّ المواطنين والمقيمين على الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلوكيات المجتمعية والمبادرة في التسجيل؛ للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً للجميع، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
07:39 PM

محافظ يدمة يدشن حملة للتقيد بالاشتراطات الصحية مع وصول لقاح كورونا

نوّه بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة للحد من الفيروس

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بندر آل فطيح - نجران
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دشن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، حملة أمنية توعوية؛ للتقيد بالاشتراطات الصحية والسلوكيات المجتمعية، تزامناً مع وصول اللقاح الخاص بكورونا المستجد.

جاء ذلك، إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبحضور مديري الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية.

ونوّه المحافظ بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، وأمير المنطقة ونائبه للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت -ولله الحمد- في الحد من انتشار الفيروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ، بتوفيق لله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة، في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.

وحثّ المواطنين والمقيمين على الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلوكيات المجتمعية والمبادرة في التسجيل؛ للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً للجميع، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

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