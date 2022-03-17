النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برج خليفة يبعث برسالة إلى أكثر شعوب أوروبا زيارة لدبي.. شاهد التفاصيل

تضامنًا مع شعوب الأرض

اكتسى برج خليفة في الإمارات بألوان العلَم الإيطالي، مع ظهور عبارة تضامنية ظهرت على البرج ومكتوب فيها "نحن معكم"، وهي رسالة الشعب الإماراتي لنظيره الإيطالي، في ظل تفشي فيروس كورونا وسقوط الكثير من الضحايا؛ بينما تحاول الحكومة الإيطالية اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف تفشي الوباء العالمي وتعقيم الأماكن العامة. وتعتبر إيطاليا من ضمن أكثر خمس دول أوروبية في السفر إلى دبي قبل أزمة الكورونا.

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا حتى أمس الاثنين 16 مارس 2020 جراء فيروس كورونا، إلى 2158 حالة، كما سجلت 3 آلاف حالة في يوم واحد؛ ليصل إجمالي الإصابات لنحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا.

كما سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف من الزيادة المستمرة في أعداد المصابين ورغم انتشار الفيروس في أنحاء أوروبا إلا أن إيطاليا لا تزال ثاني أشد البلدان تضررًا بالوباء في العالم بعد الصين.

برج خليفة الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

اعلان
برج خليفة يبعث برسالة إلى أكثر شعوب أوروبا زيارة لدبي.. شاهد التفاصيل
سبق

اكتسى برج خليفة في الإمارات بألوان العلَم الإيطالي، مع ظهور عبارة تضامنية ظهرت على البرج ومكتوب فيها "نحن معكم"، وهي رسالة الشعب الإماراتي لنظيره الإيطالي، في ظل تفشي فيروس كورونا وسقوط الكثير من الضحايا؛ بينما تحاول الحكومة الإيطالية اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف تفشي الوباء العالمي وتعقيم الأماكن العامة. وتعتبر إيطاليا من ضمن أكثر خمس دول أوروبية في السفر إلى دبي قبل أزمة الكورونا.

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا حتى أمس الاثنين 16 مارس 2020 جراء فيروس كورونا، إلى 2158 حالة، كما سجلت 3 آلاف حالة في يوم واحد؛ ليصل إجمالي الإصابات لنحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا.

كما سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف من الزيادة المستمرة في أعداد المصابين ورغم انتشار الفيروس في أنحاء أوروبا إلا أن إيطاليا لا تزال ثاني أشد البلدان تضررًا بالوباء في العالم بعد الصين.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:53 PM

برج خليفة يبعث برسالة إلى أكثر شعوب أوروبا زيارة لدبي.. شاهد التفاصيل

تضامنًا مع شعوب الأرض

A A A
خالد خليل - الرياض
6
14,525

اكتسى برج خليفة في الإمارات بألوان العلَم الإيطالي، مع ظهور عبارة تضامنية ظهرت على البرج ومكتوب فيها "نحن معكم"، وهي رسالة الشعب الإماراتي لنظيره الإيطالي، في ظل تفشي فيروس كورونا وسقوط الكثير من الضحايا؛ بينما تحاول الحكومة الإيطالية اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف تفشي الوباء العالمي وتعقيم الأماكن العامة. وتعتبر إيطاليا من ضمن أكثر خمس دول أوروبية في السفر إلى دبي قبل أزمة الكورونا.

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا حتى أمس الاثنين 16 مارس 2020 جراء فيروس كورونا، إلى 2158 حالة، كما سجلت 3 آلاف حالة في يوم واحد؛ ليصل إجمالي الإصابات لنحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا.

كما سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف من الزيادة المستمرة في أعداد المصابين ورغم انتشار الفيروس في أنحاء أوروبا إلا أن إيطاليا لا تزال ثاني أشد البلدان تضررًا بالوباء في العالم بعد الصين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,341
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,783
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,679
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,769

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة