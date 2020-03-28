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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

مسؤول بريطاني: سنكون سعداء إذا اكتفى "كورونا" بقتل 20 ألفًا

"باويس" أشار إلى أن وحدات العناية المركزة لم تمتلئ بعد

اعتبر مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ستيفن باويس اليوم (السبت) أن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنًا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.

وبيّن "باويس" في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول بريطاني: سنكون سعداء إذا اكتفى "كورونا" بقتل 20 ألفًا
سبق

اعتبر مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ستيفن باويس اليوم (السبت) أن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنًا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.

وبيّن "باويس" في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
08:45 PM

مسؤول بريطاني: سنكون سعداء إذا اكتفى "كورونا" بقتل 20 ألفًا

"باويس" أشار إلى أن وحدات العناية المركزة لم تمتلئ بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ستيفن باويس اليوم (السبت) أن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنًا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.

وبيّن "باويس" في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

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