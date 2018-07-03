"جازان رايدرز" يقيم معسكرًا تدريبيًا في أوروبا

للاحتكاك بالدراجين الهواة في 5 دول

يقيم فريق جازان رايدرز للدراجات الهوائية، معسكرًا تدريبيًا في أوروبا.

ويهدف المعسكر إلى: الاحتكاك بالدراجين الهواة، وممارسة هذه الرياضة في بيئات مختلفة، ونقل صورة تعريفية مشرفة عن الوطن وشبابه.

وسيتنقل الفريق على مدى خمسة عشر يوماً، في خمس دول، تبدأ بتشيك وتنتهي في بولندا، مروراً بألمانيا وسويسرا والنمسا.

ورفع قائد الفريق، حسن مشهور، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي تسهل وتدعم مثل هذه المبادرات الشبابية الإيجابية.

ويعتبر فريق جازان رايدرز، من أوئل فرق الدراجين الهواة في المملكة، ويبلغ عدد أعضائه مائة وخمسين دراجاً، من مختلف الأعمار يمارسون هذه الرياضة بشكل منتظم ودوري، إضافة إلى مشاركاتهم الفعالة في كل المناشط الاجتماعية في المنطقة.