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الهلال يستأنف تدريباته بعد الراحة استعدادًا لاعتزال ياسر القحطاني

عاود فريق الهلال بطل القارة الآسيوية مساء أمس السبت تدريباته الاعتيادية في مقر النادي؛ وذلك بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة أربعة أيام عقب تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

واشتمل التدريب على تمارين لياقية وتطبيقات فنية بمناورة على جزء من الملعب.

وحضر محمد البريك في عيادة "مستشفى المملكة"؛ وذلك لتعرضه للإصابة في عضلة الساق الخلفية؛ وسيجري مزيدًا من الفحوص الطبية خلال اليومَين المقبلَين للوقوف على حالته.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

ويخوض بطل القارة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم مباراة اعتزال قائد الفريق السابق "ياسر القحطاني" على استاد جامعة الملك سعود.

اعتزال ياسر القحطاني الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يستأنف تدريباته بعد الراحة استعدادًا لاعتزال ياسر القحطاني
سبق

عاود فريق الهلال بطل القارة الآسيوية مساء أمس السبت تدريباته الاعتيادية في مقر النادي؛ وذلك بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة أربعة أيام عقب تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

واشتمل التدريب على تمارين لياقية وتطبيقات فنية بمناورة على جزء من الملعب.

وحضر محمد البريك في عيادة "مستشفى المملكة"؛ وذلك لتعرضه للإصابة في عضلة الساق الخلفية؛ وسيجري مزيدًا من الفحوص الطبية خلال اليومَين المقبلَين للوقوف على حالته.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

ويخوض بطل القارة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم مباراة اعتزال قائد الفريق السابق "ياسر القحطاني" على استاد جامعة الملك سعود.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:09 AM

الهلال يستأنف تدريباته بعد الراحة استعدادًا لاعتزال ياسر القحطاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود فريق الهلال بطل القارة الآسيوية مساء أمس السبت تدريباته الاعتيادية في مقر النادي؛ وذلك بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة أربعة أيام عقب تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

واشتمل التدريب على تمارين لياقية وتطبيقات فنية بمناورة على جزء من الملعب.

وحضر محمد البريك في عيادة "مستشفى المملكة"؛ وذلك لتعرضه للإصابة في عضلة الساق الخلفية؛ وسيجري مزيدًا من الفحوص الطبية خلال اليومَين المقبلَين للوقوف على حالته.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

ويخوض بطل القارة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم مباراة اعتزال قائد الفريق السابق "ياسر القحطاني" على استاد جامعة الملك سعود.

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