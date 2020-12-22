النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الرياض": الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات قادة المدارس

أوضحت عددًا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات منها الجداول ومدتها

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، عدم إعادة اختبار نهاية الفصل الدراسي من العام الجاري 1442هـ لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، ولقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة إلى موافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأوضحت إدارة التعليم عددًا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، منها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية، وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات وإعلانها، وإتاحتها على المنصة بوقت كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.

وبيّنت أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خمسة أيام؛ فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن ستة أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام؛ مشيرة إلى أن زمن اليوم الدراسي في فترة الاختبارات ثلاث ساعات، من ضمنها وقت الاختبار للمادة المحددة، ويخصص الوقت المتبقي لمراجعة المواد المعدة مسبقًا.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الرياض": الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات قادة المدارس
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، عدم إعادة اختبار نهاية الفصل الدراسي من العام الجاري 1442هـ لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، ولقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة إلى موافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأوضحت إدارة التعليم عددًا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، منها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية، وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات وإعلانها، وإتاحتها على المنصة بوقت كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.

وبيّنت أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خمسة أيام؛ فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن ستة أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام؛ مشيرة إلى أن زمن اليوم الدراسي في فترة الاختبارات ثلاث ساعات، من ضمنها وقت الاختبار للمادة المحددة، ويخصص الوقت المتبقي لمراجعة المواد المعدة مسبقًا.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
11:24 AM

"تعليم الرياض": الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات قادة المدارس

أوضحت عددًا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات منها الجداول ومدتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,335

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، عدم إعادة اختبار نهاية الفصل الدراسي من العام الجاري 1442هـ لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، ولقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة إلى موافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأوضحت إدارة التعليم عددًا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، منها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية، وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات وإعلانها، وإتاحتها على المنصة بوقت كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.

وبيّنت أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خمسة أيام؛ فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن ستة أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام؛ مشيرة إلى أن زمن اليوم الدراسي في فترة الاختبارات ثلاث ساعات، من ضمنها وقت الاختبار للمادة المحددة، ويخصص الوقت المتبقي لمراجعة المواد المعدة مسبقًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,229

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة