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أنباء سارة من ألمانيا تؤكد التراجع الطفيف لكورونا في أوروبا

سجلت رابع تراجع على التوالي في معدل الإصابات.. 3677 حالة جديدة

في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة، ذكرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل ألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها الأحد في ألمانيا، وبلغت 5936 حالة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه بالحصيلة الجديدة التي أعلن عنها الاثنين؛ يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 95391.

يُذكر أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، سجّلت دول أوروبية تراجعًا -ولو طفيفًا- على مستوى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو بالضبط ما حدث في ألمانيا.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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أنباء سارة من ألمانيا تؤكد التراجع الطفيف لكورونا في أوروبا
سبق

في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة، ذكرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل ألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها الأحد في ألمانيا، وبلغت 5936 حالة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه بالحصيلة الجديدة التي أعلن عنها الاثنين؛ يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 95391.

يُذكر أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، سجّلت دول أوروبية تراجعًا -ولو طفيفًا- على مستوى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو بالضبط ما حدث في ألمانيا.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:13 AM

أنباء سارة من ألمانيا تؤكد التراجع الطفيف لكورونا في أوروبا

سجلت رابع تراجع على التوالي في معدل الإصابات.. 3677 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة، ذكرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل ألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها الأحد في ألمانيا، وبلغت 5936 حالة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه بالحصيلة الجديدة التي أعلن عنها الاثنين؛ يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 95391.

يُذكر أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، سجّلت دول أوروبية تراجعًا -ولو طفيفًا- على مستوى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو بالضبط ما حدث في ألمانيا.

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