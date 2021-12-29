"آل الشيخ" يبدأ جولة تفقدية لقطاعات "الشؤون الإسلامية" بالجوف

يدشن عددًا من المبادرات والبرامج في الأمن الفكري والعناية بالمساجد

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بجولة تفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة الجوف، ومتابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة للوزراء وكبار المسؤولين بالدولة؛ للقيام بزيارات تفقدية لمقرات الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ للاطلاع على سير العمل وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيقف الوزيرُ على احتياجات فرع الوزارة وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة، كما سيلتقي بمنسوبيها والدعاة وأئمة المساجد والخطباء، إلى جانب عقد اجتماعات بالمسؤولين؛ لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، إضافة إلى تدشين عدد من البرامج والمبادرات؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.