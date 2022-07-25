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"المنصوري" يتفقد مشروع مطار جدة الجديد.. و"ابن لادن" تبحث مراحله النهائية

استمع إلى شرح مفصَّل لضمان تسليمه ضمن الجدول الزمني المتفق عليه

تفقَّد عبدالهادي المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك خلال جولة ميدانية، اطمأن خلالها على سير العمل في الموقع. وقد رافقه في الجولة مسؤولو المطار وأعضاء مجلس إدارة مجموعة ابن لادن المنفذة للمشروع.

وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة مجموعة ابن لادن العالمية القابضة اجتماعه بمقر مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وناقش محاور عدة، من أهمها الوقوف على المراحل النهائية للمشروع، وذلك ضمن توجهها الاستراتيجي بالإشراف المباشر على مشاريع المجموعة، وفهم وضعها واحتياجاتها على أرض الواقع.

واستمع المجلس إلى شرح مفصل عن المشروع من قِبل فريق العمل، ووجهوا جميع كوادر الشركة بالعمل على حشد جميع الموارد، والجهود لضمان تسليمه ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.

يُذكر أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي هو أحد المشاريع المحورية ضمن استراتيجية ورؤية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنصوري" يتفقد مشروع مطار جدة الجديد.. و"ابن لادن" تبحث مراحله النهائية
سبق

تفقَّد عبدالهادي المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك خلال جولة ميدانية، اطمأن خلالها على سير العمل في الموقع. وقد رافقه في الجولة مسؤولو المطار وأعضاء مجلس إدارة مجموعة ابن لادن المنفذة للمشروع.

وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة مجموعة ابن لادن العالمية القابضة اجتماعه بمقر مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وناقش محاور عدة، من أهمها الوقوف على المراحل النهائية للمشروع، وذلك ضمن توجهها الاستراتيجي بالإشراف المباشر على مشاريع المجموعة، وفهم وضعها واحتياجاتها على أرض الواقع.

واستمع المجلس إلى شرح مفصل عن المشروع من قِبل فريق العمل، ووجهوا جميع كوادر الشركة بالعمل على حشد جميع الموارد، والجهود لضمان تسليمه ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.

يُذكر أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي هو أحد المشاريع المحورية ضمن استراتيجية ورؤية السعودية 2030.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
12:27 AM

"المنصوري" يتفقد مشروع مطار جدة الجديد.. و"ابن لادن" تبحث مراحله النهائية

استمع إلى شرح مفصَّل لضمان تسليمه ضمن الجدول الزمني المتفق عليه

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
16,273

تفقَّد عبدالهادي المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك خلال جولة ميدانية، اطمأن خلالها على سير العمل في الموقع. وقد رافقه في الجولة مسؤولو المطار وأعضاء مجلس إدارة مجموعة ابن لادن المنفذة للمشروع.

وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة مجموعة ابن لادن العالمية القابضة اجتماعه بمقر مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وناقش محاور عدة، من أهمها الوقوف على المراحل النهائية للمشروع، وذلك ضمن توجهها الاستراتيجي بالإشراف المباشر على مشاريع المجموعة، وفهم وضعها واحتياجاتها على أرض الواقع.

واستمع المجلس إلى شرح مفصل عن المشروع من قِبل فريق العمل، ووجهوا جميع كوادر الشركة بالعمل على حشد جميع الموارد، والجهود لضمان تسليمه ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.

يُذكر أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي هو أحد المشاريع المحورية ضمن استراتيجية ورؤية السعودية 2030.

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