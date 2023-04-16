أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي
هادي العصيمي
سبق
2020-04-15
كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.
للاطلاع على الإجراءات: ow.ly/CDWA30qy9HF
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:49 PM
أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي
عبر رابط ويمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة العاصمة المقدسة لوضع الختم
كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.
للاطلاع على الإجراءات: ow.ly/CDWA30qy9HF