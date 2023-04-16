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أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي

عبر رابط ويمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة لوضع الختم

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر‫ بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.

‏للاطلاع على الإجراءات: ‏‪ow.ly/CDWA30qy9HF

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة تصاريح التنقل منع التجول فيروس كورونا الجديد

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أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر‫ بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.

‏للاطلاع على الإجراءات: ‏‪ow.ly/CDWA30qy9HF

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:49 PM

أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي

عبر رابط ويمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة لوضع الختم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,385

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر‫ بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.

‏للاطلاع على الإجراءات: ‏‪ow.ly/CDWA30qy9HF

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