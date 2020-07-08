النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بارتفاع ملحوظ.. "ملاك": تسجيل 7600 جمعية حتى منتصف 2020

مقارنة بالعام الماضي.. تسهيلًا للخدمات المقدمة واختصارًا للوقت والجهد

أعلن برنامج "ملاك"، أحد مبادرات برنامج الإسكان، عن تسجيل ٧٦٠٠ جمعية حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعًا في أعداد المسجلين مقارنة بالعام الماضي؛ حيث يعمل البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به على تمكين الملاك من إنشاء جمعية تضم جميع ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وتسهل لهم هذه الخطوة التصويت على أعمال الجمعية لتوفير الخدمات واستمرار صيانة العقار واستدامته.

ووصلت أعداد الجمعيات منذ إطلاق البرنامج لما يقارب ٧٦٠٠ جمعية، كما سجل خلال النصف الأول من العام الجاري ١٨٤٠ جمعية؛ مما يعكس زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وخصوصًا السكنية منها؛ وذلك لارتفاع مستوى الشفافية بين الملاك وزيادة موثوقية الأعمال القائمة، كما وصلت عدد الجمعيات المسجلة خلال شهر يونيو الماضي 270 جمعية.

ويشهد البرنامج نموًّا متزايدًا نتيجة تسهيل الخدمات المقدمة للجمعيات من خلال البوابة الإلكترونية؛ حيث أصبح إنشاء الجمعية ميسرًا وبشكل إلكتروني؛ اختصارًا للوقت والجهد على الراغبين في التسجيل؛ كونه يؤمن الخدمات اللازمة لاتخاذ القرارات بالتصويت بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة "أعضاء الجمعية" المسجلين في الجمعية وينظم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة؛ إذ يسهم وجود مثل هذه البيئة العقارية المنظمة والمحفزة، في مساعدة المواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يحقق الأثر الإيجابي وتنظيم العلاقة فيما بينهم وحفظ حقوقهم.

ويهدف "ملاك" من خلال ما يتفق عليه الملاك إلى وضع الأطر العامة للاشتراطات التي يجب على أعضاء الجمعيات الالتزام بها، من خلال المحافظة على الممتلكات والأجزاء الخاصة والمشتركة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافتها، وتنظيم استخدامها وتكاليف صيانتها وذلك من خلال متابعة الأعمال من خلال المنصة الإلكترونية التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

يُذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها "نظام ملاك الجديد" تم اعتماده من قِبَل المقام السامي في شهر مارس من عام 2020، كما تم اعتماد لائحته التنفيذية مؤخرًا من قِبَل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيكون نافذًا في شهر سبتمبر المقبل.

وزارة الإسكان برنامج ملاك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بارتفاع ملحوظ.. "ملاك": تسجيل 7600 جمعية حتى منتصف 2020
سبق

أعلن برنامج "ملاك"، أحد مبادرات برنامج الإسكان، عن تسجيل ٧٦٠٠ جمعية حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعًا في أعداد المسجلين مقارنة بالعام الماضي؛ حيث يعمل البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به على تمكين الملاك من إنشاء جمعية تضم جميع ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وتسهل لهم هذه الخطوة التصويت على أعمال الجمعية لتوفير الخدمات واستمرار صيانة العقار واستدامته.

ووصلت أعداد الجمعيات منذ إطلاق البرنامج لما يقارب ٧٦٠٠ جمعية، كما سجل خلال النصف الأول من العام الجاري ١٨٤٠ جمعية؛ مما يعكس زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وخصوصًا السكنية منها؛ وذلك لارتفاع مستوى الشفافية بين الملاك وزيادة موثوقية الأعمال القائمة، كما وصلت عدد الجمعيات المسجلة خلال شهر يونيو الماضي 270 جمعية.

ويشهد البرنامج نموًّا متزايدًا نتيجة تسهيل الخدمات المقدمة للجمعيات من خلال البوابة الإلكترونية؛ حيث أصبح إنشاء الجمعية ميسرًا وبشكل إلكتروني؛ اختصارًا للوقت والجهد على الراغبين في التسجيل؛ كونه يؤمن الخدمات اللازمة لاتخاذ القرارات بالتصويت بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة "أعضاء الجمعية" المسجلين في الجمعية وينظم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة؛ إذ يسهم وجود مثل هذه البيئة العقارية المنظمة والمحفزة، في مساعدة المواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يحقق الأثر الإيجابي وتنظيم العلاقة فيما بينهم وحفظ حقوقهم.

ويهدف "ملاك" من خلال ما يتفق عليه الملاك إلى وضع الأطر العامة للاشتراطات التي يجب على أعضاء الجمعيات الالتزام بها، من خلال المحافظة على الممتلكات والأجزاء الخاصة والمشتركة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافتها، وتنظيم استخدامها وتكاليف صيانتها وذلك من خلال متابعة الأعمال من خلال المنصة الإلكترونية التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

يُذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها "نظام ملاك الجديد" تم اعتماده من قِبَل المقام السامي في شهر مارس من عام 2020، كما تم اعتماد لائحته التنفيذية مؤخرًا من قِبَل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيكون نافذًا في شهر سبتمبر المقبل.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
11:09 AM

بارتفاع ملحوظ.. "ملاك": تسجيل 7600 جمعية حتى منتصف 2020

مقارنة بالعام الماضي.. تسهيلًا للخدمات المقدمة واختصارًا للوقت والجهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
712

أعلن برنامج "ملاك"، أحد مبادرات برنامج الإسكان، عن تسجيل ٧٦٠٠ جمعية حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعًا في أعداد المسجلين مقارنة بالعام الماضي؛ حيث يعمل البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به على تمكين الملاك من إنشاء جمعية تضم جميع ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وتسهل لهم هذه الخطوة التصويت على أعمال الجمعية لتوفير الخدمات واستمرار صيانة العقار واستدامته.

ووصلت أعداد الجمعيات منذ إطلاق البرنامج لما يقارب ٧٦٠٠ جمعية، كما سجل خلال النصف الأول من العام الجاري ١٨٤٠ جمعية؛ مما يعكس زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وخصوصًا السكنية منها؛ وذلك لارتفاع مستوى الشفافية بين الملاك وزيادة موثوقية الأعمال القائمة، كما وصلت عدد الجمعيات المسجلة خلال شهر يونيو الماضي 270 جمعية.

ويشهد البرنامج نموًّا متزايدًا نتيجة تسهيل الخدمات المقدمة للجمعيات من خلال البوابة الإلكترونية؛ حيث أصبح إنشاء الجمعية ميسرًا وبشكل إلكتروني؛ اختصارًا للوقت والجهد على الراغبين في التسجيل؛ كونه يؤمن الخدمات اللازمة لاتخاذ القرارات بالتصويت بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة "أعضاء الجمعية" المسجلين في الجمعية وينظم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة؛ إذ يسهم وجود مثل هذه البيئة العقارية المنظمة والمحفزة، في مساعدة المواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يحقق الأثر الإيجابي وتنظيم العلاقة فيما بينهم وحفظ حقوقهم.

ويهدف "ملاك" من خلال ما يتفق عليه الملاك إلى وضع الأطر العامة للاشتراطات التي يجب على أعضاء الجمعيات الالتزام بها، من خلال المحافظة على الممتلكات والأجزاء الخاصة والمشتركة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافتها، وتنظيم استخدامها وتكاليف صيانتها وذلك من خلال متابعة الأعمال من خلال المنصة الإلكترونية التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

يُذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها "نظام ملاك الجديد" تم اعتماده من قِبَل المقام السامي في شهر مارس من عام 2020، كما تم اعتماد لائحته التنفيذية مؤخرًا من قِبَل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيكون نافذًا في شهر سبتمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,654
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة