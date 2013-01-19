#المرور_السعودي يتفاعل مع "العاصفة"

فيما واصلت "الأرصاد" تنبيهاتها وتحذيراتها

نبه #المرور_السعودي اليوم، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية في العديد من مناطق المملكة.

وخلال الساعات الماضية، واصلت "الأرصاد" تنبيهاتها وتحذيراتها؛ حيث كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- موجة هوائية باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل، قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية)، يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.