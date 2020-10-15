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انطلاق قمة شباب العشرين لرفع السياسات لقادة الدول وإيصال صوت الشباب للعالم

تجـمع المـندوبـين مـن الـقيادات الـشابـة فـي الـدول الأعـضاء مـن المـفكريـن وقـادة المسـتقبل

تنطلق، مساء اليوم، قمة شباب مجموعة العشرين (Youth20)، التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، لاعتماد السياسات في البيان الختامي الذي سيتم رفعه لقادة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم المقبل في الرياض نهاية شهر نوفمبر القادم.

ويـجتمع الـقادة الشـباب مـن أنـحاء الـعالـم افـتراضـياً عـلى مدار ثـلاثـة أيـام، لـتوفـير مـنصة حـواريـة جـادة بـشأن الـقضايـا ذات الـصلة بجـدول أعمال الـقمة، ومـناقـشة الـقضايا الـعالمية المـتعلقة بـالشـباب، وتناول التحديات والفرص الاقتصادية الأكثر إلحاحا التي تواجه شباب اليوم.

وذلك بعد فـــترة عمل اسـتمرت لأكـثر مـــن 8 أشهـر عمل فـيها المندوبـــون على مـناقـشة ثـلاثـة محاور رئـيسية تـمثلت فـي: "الـجاهـزيـة للمسـتقبل" الـذي يـشمل الاسـتعداد لمـواكـبة تحـديـات المسـتقبل والـتغلب عـليها، و"تـمكين الشـباب" الـذي يـركـز عـلى تـنمية المـهارات الـقياديـة وإعـداد الـقيادات الـشابـة فـي ظـل عــالــم مــتغير، و"المــواطــنة الــعالمــية" لحــل مــشكلات الشــباب عــلى نــحٍو فَـّعال مــع الأخــذ فــي الحســبان الاختلافات الثقافية والتنوع المرجعي.

وتجـمع الـقمة المـندوبـين مـن الـقيادات الـشابـة فـي الـدول الأعـضاء، مـن المـفكريـن وقـادة المسـتقبل الـذيـن خـــلقوا تـــأثـــيراً إيـــجابـــياً في مـــجتمعاتـــهم؛ وتـــم اخـــتيارهـــم لـــيمثلوا صـــوت الشـــباب فـــي دول العشـــريـــن، لخلق التغيير وصنع حلول إيجابية لمواجهة التحديات وإيصال صوت الشباب للعالم أجمع.

وحــــول ذلــــك أوضــــح رئــــيس مجــــموعــــة شــــباب العشـريـن (Y20) ومــــديــــر الأبــــحاث فــــي مــؤســسة محــمد بــن ســلمان "مــسك الــخيريــة" عــــثمان المــــعمر: إن قــمة شــباب العشــريــن (Y20) واحــدة مــن المــنصات الـحواريـة الأكـثر تـأثـيرا بـين الشـباب عـلى الـصعيد الـعالمـي، وتـنعقد هـذا الـعام بـعد مـرور عشـر سـنوات عــــلى تــــأســــيس مجــــموعــــة الشــــباب (Y20)، وفــــي ظــــل انــــتشار جــــائــــحة كورونا ومــــا تــــمثله مــــن فــــرص وتحديات أمام الشباب ورواد الأعمال حول العالم.

وأضاف المــعمر: "يُــشكل الشــباب الــيوم نــصف ســكان الــعالــم، وهــذه الــحقيقة تــؤكــد ضــرورة حــضور الـطاقـات الـشابـة عـلى طـاولـة صـناعـة الـقرار، والإسـهام الـفَّعال فـي تـطويـر الـسياسـات الـعالمـية بـشأن دعـم نـمو الاقـتصاد الـعالمـي، وهـذا الأمـر سيتجـلى فـي بـيان الـقمة الـذي سـيتم رفـع تـوصـياتـه الـختامـية إلى قادة قمة العشرين (G20) للنظر بشأنها في شهر نوفمبر المقبل".

وأتــاحــت مجــموعــة شــباب العشــريــن مـنذ انــطلاق أعمالــها فــرصــة لــعموم فــئة الشــباب حــول الــعالــم لمـشاركـة آرائـهم حـول الـقضايـا ذات الأهـمية، ومـن المـنتظر أن يـمثل الـبيان الـختامـي نـتاج مـناقـشات ومحادثات المندوبين الشباب؛ ليعكس صوت الشباب في جميع أنحاء العالم.

وتـكمن أهـمية الـقمة الشـبابـية فـي كـونـها مـؤتـمراً عـالمـياً يجـمع قـادة الشـباب مـن دول العشـريـن؛ لمـناقـشة الـــقضايـــا الـعالمية المتعلقة بالشـباب، وتـبادل وجهات الـنظر حـول آفـاق الاقـتصاد العالمي، لـــتحقيق التعاون الدولي، وخلق سياسات عملية تواكب التحديات المستقبلية وتعزز النمو الاقتصادي.

يـذكر أن مجـموعـة شـباب العشـريـن (Y20) هـي المجـموعـة الـرسـمية لمـشاركـة الشـباب، وهـي مجـموعـة مســتقلة وإحــدى مجــموعــات الــتواصـل الــثمانـية الــرســمية، الــتي تــقودهــا مــنظمات المــجتمع المدني فــي الـبلد المـضيف، تحت مظلة مجموعة العشـريـن، وتــشمل: مجـموعـــــة الأعمال (B20)، ومجـموعة المجتمع المـدنـي (C20)، ومجـموعة العمال (L20)، ومجـموعـــــة الـــــفكر (T20)، ومجـموعـة المـرأة (W20)، ومجـموعــة الـعلوم (S20)، ومجـموعة المجتمع الحضري (U20)، ومجـموعة الشـباب (Y20).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق قمة شباب العشرين لرفع السياسات لقادة الدول وإيصال صوت الشباب للعالم
سبق

تنطلق، مساء اليوم، قمة شباب مجموعة العشرين (Youth20)، التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، لاعتماد السياسات في البيان الختامي الذي سيتم رفعه لقادة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم المقبل في الرياض نهاية شهر نوفمبر القادم.

ويـجتمع الـقادة الشـباب مـن أنـحاء الـعالـم افـتراضـياً عـلى مدار ثـلاثـة أيـام، لـتوفـير مـنصة حـواريـة جـادة بـشأن الـقضايـا ذات الـصلة بجـدول أعمال الـقمة، ومـناقـشة الـقضايا الـعالمية المـتعلقة بـالشـباب، وتناول التحديات والفرص الاقتصادية الأكثر إلحاحا التي تواجه شباب اليوم.

وذلك بعد فـــترة عمل اسـتمرت لأكـثر مـــن 8 أشهـر عمل فـيها المندوبـــون على مـناقـشة ثـلاثـة محاور رئـيسية تـمثلت فـي: "الـجاهـزيـة للمسـتقبل" الـذي يـشمل الاسـتعداد لمـواكـبة تحـديـات المسـتقبل والـتغلب عـليها، و"تـمكين الشـباب" الـذي يـركـز عـلى تـنمية المـهارات الـقياديـة وإعـداد الـقيادات الـشابـة فـي ظـل عــالــم مــتغير، و"المــواطــنة الــعالمــية" لحــل مــشكلات الشــباب عــلى نــحٍو فَـّعال مــع الأخــذ فــي الحســبان الاختلافات الثقافية والتنوع المرجعي.

وتجـمع الـقمة المـندوبـين مـن الـقيادات الـشابـة فـي الـدول الأعـضاء، مـن المـفكريـن وقـادة المسـتقبل الـذيـن خـــلقوا تـــأثـــيراً إيـــجابـــياً في مـــجتمعاتـــهم؛ وتـــم اخـــتيارهـــم لـــيمثلوا صـــوت الشـــباب فـــي دول العشـــريـــن، لخلق التغيير وصنع حلول إيجابية لمواجهة التحديات وإيصال صوت الشباب للعالم أجمع.

وحــــول ذلــــك أوضــــح رئــــيس مجــــموعــــة شــــباب العشـريـن (Y20) ومــــديــــر الأبــــحاث فــــي مــؤســسة محــمد بــن ســلمان "مــسك الــخيريــة" عــــثمان المــــعمر: إن قــمة شــباب العشــريــن (Y20) واحــدة مــن المــنصات الـحواريـة الأكـثر تـأثـيرا بـين الشـباب عـلى الـصعيد الـعالمـي، وتـنعقد هـذا الـعام بـعد مـرور عشـر سـنوات عــــلى تــــأســــيس مجــــموعــــة الشــــباب (Y20)، وفــــي ظــــل انــــتشار جــــائــــحة كورونا ومــــا تــــمثله مــــن فــــرص وتحديات أمام الشباب ورواد الأعمال حول العالم.

وأضاف المــعمر: "يُــشكل الشــباب الــيوم نــصف ســكان الــعالــم، وهــذه الــحقيقة تــؤكــد ضــرورة حــضور الـطاقـات الـشابـة عـلى طـاولـة صـناعـة الـقرار، والإسـهام الـفَّعال فـي تـطويـر الـسياسـات الـعالمـية بـشأن دعـم نـمو الاقـتصاد الـعالمـي، وهـذا الأمـر سيتجـلى فـي بـيان الـقمة الـذي سـيتم رفـع تـوصـياتـه الـختامـية إلى قادة قمة العشرين (G20) للنظر بشأنها في شهر نوفمبر المقبل".

وأتــاحــت مجــموعــة شــباب العشــريــن مـنذ انــطلاق أعمالــها فــرصــة لــعموم فــئة الشــباب حــول الــعالــم لمـشاركـة آرائـهم حـول الـقضايـا ذات الأهـمية، ومـن المـنتظر أن يـمثل الـبيان الـختامـي نـتاج مـناقـشات ومحادثات المندوبين الشباب؛ ليعكس صوت الشباب في جميع أنحاء العالم.

وتـكمن أهـمية الـقمة الشـبابـية فـي كـونـها مـؤتـمراً عـالمـياً يجـمع قـادة الشـباب مـن دول العشـريـن؛ لمـناقـشة الـــقضايـــا الـعالمية المتعلقة بالشـباب، وتـبادل وجهات الـنظر حـول آفـاق الاقـتصاد العالمي، لـــتحقيق التعاون الدولي، وخلق سياسات عملية تواكب التحديات المستقبلية وتعزز النمو الاقتصادي.

يـذكر أن مجـموعـة شـباب العشـريـن (Y20) هـي المجـموعـة الـرسـمية لمـشاركـة الشـباب، وهـي مجـموعـة مســتقلة وإحــدى مجــموعــات الــتواصـل الــثمانـية الــرســمية، الــتي تــقودهــا مــنظمات المــجتمع المدني فــي الـبلد المـضيف، تحت مظلة مجموعة العشـريـن، وتــشمل: مجـموعـــــة الأعمال (B20)، ومجـموعة المجتمع المـدنـي (C20)، ومجـموعة العمال (L20)، ومجـموعـــــة الـــــفكر (T20)، ومجـموعـة المـرأة (W20)، ومجـموعــة الـعلوم (S20)، ومجـموعة المجتمع الحضري (U20)، ومجـموعة الشـباب (Y20).

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
03:34 PM

انطلاق قمة شباب العشرين لرفع السياسات لقادة الدول وإيصال صوت الشباب للعالم

تجـمع المـندوبـين مـن الـقيادات الـشابـة فـي الـدول الأعـضاء مـن المـفكريـن وقـادة المسـتقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق، مساء اليوم، قمة شباب مجموعة العشرين (Youth20)، التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، لاعتماد السياسات في البيان الختامي الذي سيتم رفعه لقادة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم المقبل في الرياض نهاية شهر نوفمبر القادم.

ويـجتمع الـقادة الشـباب مـن أنـحاء الـعالـم افـتراضـياً عـلى مدار ثـلاثـة أيـام، لـتوفـير مـنصة حـواريـة جـادة بـشأن الـقضايـا ذات الـصلة بجـدول أعمال الـقمة، ومـناقـشة الـقضايا الـعالمية المـتعلقة بـالشـباب، وتناول التحديات والفرص الاقتصادية الأكثر إلحاحا التي تواجه شباب اليوم.

وذلك بعد فـــترة عمل اسـتمرت لأكـثر مـــن 8 أشهـر عمل فـيها المندوبـــون على مـناقـشة ثـلاثـة محاور رئـيسية تـمثلت فـي: "الـجاهـزيـة للمسـتقبل" الـذي يـشمل الاسـتعداد لمـواكـبة تحـديـات المسـتقبل والـتغلب عـليها، و"تـمكين الشـباب" الـذي يـركـز عـلى تـنمية المـهارات الـقياديـة وإعـداد الـقيادات الـشابـة فـي ظـل عــالــم مــتغير، و"المــواطــنة الــعالمــية" لحــل مــشكلات الشــباب عــلى نــحٍو فَـّعال مــع الأخــذ فــي الحســبان الاختلافات الثقافية والتنوع المرجعي.

وتجـمع الـقمة المـندوبـين مـن الـقيادات الـشابـة فـي الـدول الأعـضاء، مـن المـفكريـن وقـادة المسـتقبل الـذيـن خـــلقوا تـــأثـــيراً إيـــجابـــياً في مـــجتمعاتـــهم؛ وتـــم اخـــتيارهـــم لـــيمثلوا صـــوت الشـــباب فـــي دول العشـــريـــن، لخلق التغيير وصنع حلول إيجابية لمواجهة التحديات وإيصال صوت الشباب للعالم أجمع.

وحــــول ذلــــك أوضــــح رئــــيس مجــــموعــــة شــــباب العشـريـن (Y20) ومــــديــــر الأبــــحاث فــــي مــؤســسة محــمد بــن ســلمان "مــسك الــخيريــة" عــــثمان المــــعمر: إن قــمة شــباب العشــريــن (Y20) واحــدة مــن المــنصات الـحواريـة الأكـثر تـأثـيرا بـين الشـباب عـلى الـصعيد الـعالمـي، وتـنعقد هـذا الـعام بـعد مـرور عشـر سـنوات عــــلى تــــأســــيس مجــــموعــــة الشــــباب (Y20)، وفــــي ظــــل انــــتشار جــــائــــحة كورونا ومــــا تــــمثله مــــن فــــرص وتحديات أمام الشباب ورواد الأعمال حول العالم.

وأضاف المــعمر: "يُــشكل الشــباب الــيوم نــصف ســكان الــعالــم، وهــذه الــحقيقة تــؤكــد ضــرورة حــضور الـطاقـات الـشابـة عـلى طـاولـة صـناعـة الـقرار، والإسـهام الـفَّعال فـي تـطويـر الـسياسـات الـعالمـية بـشأن دعـم نـمو الاقـتصاد الـعالمـي، وهـذا الأمـر سيتجـلى فـي بـيان الـقمة الـذي سـيتم رفـع تـوصـياتـه الـختامـية إلى قادة قمة العشرين (G20) للنظر بشأنها في شهر نوفمبر المقبل".

وأتــاحــت مجــموعــة شــباب العشــريــن مـنذ انــطلاق أعمالــها فــرصــة لــعموم فــئة الشــباب حــول الــعالــم لمـشاركـة آرائـهم حـول الـقضايـا ذات الأهـمية، ومـن المـنتظر أن يـمثل الـبيان الـختامـي نـتاج مـناقـشات ومحادثات المندوبين الشباب؛ ليعكس صوت الشباب في جميع أنحاء العالم.

وتـكمن أهـمية الـقمة الشـبابـية فـي كـونـها مـؤتـمراً عـالمـياً يجـمع قـادة الشـباب مـن دول العشـريـن؛ لمـناقـشة الـــقضايـــا الـعالمية المتعلقة بالشـباب، وتـبادل وجهات الـنظر حـول آفـاق الاقـتصاد العالمي، لـــتحقيق التعاون الدولي، وخلق سياسات عملية تواكب التحديات المستقبلية وتعزز النمو الاقتصادي.

يـذكر أن مجـموعـة شـباب العشـريـن (Y20) هـي المجـموعـة الـرسـمية لمـشاركـة الشـباب، وهـي مجـموعـة مســتقلة وإحــدى مجــموعــات الــتواصـل الــثمانـية الــرســمية، الــتي تــقودهــا مــنظمات المــجتمع المدني فــي الـبلد المـضيف، تحت مظلة مجموعة العشـريـن، وتــشمل: مجـموعـــــة الأعمال (B20)، ومجـموعة المجتمع المـدنـي (C20)، ومجـموعة العمال (L20)، ومجـموعـــــة الـــــفكر (T20)، ومجـموعـة المـرأة (W20)، ومجـموعــة الـعلوم (S20)، ومجـموعة المجتمع الحضري (U20)، ومجـموعة الشـباب (Y20).

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