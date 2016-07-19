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"الغذاء والدواء" تُلزم "مشهورة" بحذف إعلان في حسابها على "سناب شات" .. وتستدعيها لاستكمال الإجراءات

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى "مشهورات" التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت "الهيئة" استدعاءها لاستكمال الإجراءات.

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"الغذاء والدواء" تُلزم "مشهورة" بحذف إعلان في حسابها على "سناب شات" .. وتستدعيها لاستكمال الإجراءات
سبق

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى "مشهورات" التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت "الهيئة" استدعاءها لاستكمال الإجراءات.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:46 PM

"الغذاء والدواء" تُلزم "مشهورة" بحذف إعلان في حسابها على "سناب شات" .. وتستدعيها لاستكمال الإجراءات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,116

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى "مشهورات" التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت "الهيئة" استدعاءها لاستكمال الإجراءات.

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10 مليارات ..

17 يوليو
29,607
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200 مليون

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