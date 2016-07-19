ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى "مشهورات" التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت "الهيئة" استدعاءها لاستكمال الإجراءات.
"الغذاء والدواء" تُلزم "مشهورة" بحذف إعلان في حسابها على "سناب شات" .. وتستدعيها لاستكمال الإجراءات
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى "مشهورات" التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت "الهيئة" استدعاءها لاستكمال الإجراءات.
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"الغذاء والدواء" تُلزم "مشهورة" بحذف إعلان في حسابها على "سناب شات" .. وتستدعيها لاستكمال الإجراءاتعبدالله البرقاوي سبق 2019-07-19
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:46 PM
"الغذاء والدواء" تُلزم "مشهورة" بحذف إعلان في حسابها على "سناب شات" .. وتستدعيها لاستكمال الإجراءات
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى "مشهورات" التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت "الهيئة" استدعاءها لاستكمال الإجراءات.
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