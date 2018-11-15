النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

"الزهراني" مديراً عاماً للرقابة البيئية بجدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم؛ قراراً بنقل وتعديل مسمى "إدارة الرقابة البيئية" لتصبح: "الإدارة العامة للرقابة البيئية"، ويكلّف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مديراً عاماً لها، وترتبط به مباشرة، وتتبعها الإدارات التالية:

إدارة الرقابة والاستكشاف الحشري ويكلف خالد الزهراني مديراً لها، ونقل تبعية وحدة المشهد البصري للمدينة من قطاع المشاريع والبيئة إلى الإدارة العامة للرقابة البيئية ويكلف المهندس عمرو الدقس مديراً لها، إدارة رقابة أنشطة إعادة التدوير ويكلف بإدارتها علي الغامدي، مع إنشاء إدارة متابعة الناقلات ويكلف بإدارتها بندر الأهدل.

يشار إلى أن المهندس محمد الزهراني قد تقلد عدة مناصب بأمانة جدة: رئيساً لبلدية جنوب جدة، ثم مديراً عاماً للخدمات العامة، ثم نائباً لمساعد الأمين، ثم رئيساً لبلدية المطار.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الزهراني" مديراً عاماً للرقابة البيئية بجدة
سبق

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم؛ قراراً بنقل وتعديل مسمى "إدارة الرقابة البيئية" لتصبح: "الإدارة العامة للرقابة البيئية"، ويكلّف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مديراً عاماً لها، وترتبط به مباشرة، وتتبعها الإدارات التالية:

إدارة الرقابة والاستكشاف الحشري ويكلف خالد الزهراني مديراً لها، ونقل تبعية وحدة المشهد البصري للمدينة من قطاع المشاريع والبيئة إلى الإدارة العامة للرقابة البيئية ويكلف المهندس عمرو الدقس مديراً لها، إدارة رقابة أنشطة إعادة التدوير ويكلف بإدارتها علي الغامدي، مع إنشاء إدارة متابعة الناقلات ويكلف بإدارتها بندر الأهدل.

يشار إلى أن المهندس محمد الزهراني قد تقلد عدة مناصب بأمانة جدة: رئيساً لبلدية جنوب جدة، ثم مديراً عاماً للخدمات العامة، ثم نائباً لمساعد الأمين، ثم رئيساً لبلدية المطار.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:38 PM

"الزهراني" مديراً عاماً للرقابة البيئية بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
378

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم؛ قراراً بنقل وتعديل مسمى "إدارة الرقابة البيئية" لتصبح: "الإدارة العامة للرقابة البيئية"، ويكلّف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مديراً عاماً لها، وترتبط به مباشرة، وتتبعها الإدارات التالية:

إدارة الرقابة والاستكشاف الحشري ويكلف خالد الزهراني مديراً لها، ونقل تبعية وحدة المشهد البصري للمدينة من قطاع المشاريع والبيئة إلى الإدارة العامة للرقابة البيئية ويكلف المهندس عمرو الدقس مديراً لها، إدارة رقابة أنشطة إعادة التدوير ويكلف بإدارتها علي الغامدي، مع إنشاء إدارة متابعة الناقلات ويكلف بإدارتها بندر الأهدل.

يشار إلى أن المهندس محمد الزهراني قد تقلد عدة مناصب بأمانة جدة: رئيساً لبلدية جنوب جدة، ثم مديراً عاماً للخدمات العامة، ثم نائباً لمساعد الأمين، ثم رئيساً لبلدية المطار.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,571
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,868
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,448
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,444

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة