"الزهراني" مديراً عاماً للرقابة البيئية بجدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم؛ قراراً بنقل وتعديل مسمى "إدارة الرقابة البيئية" لتصبح: "الإدارة العامة للرقابة البيئية"، ويكلّف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مديراً عاماً لها، وترتبط به مباشرة، وتتبعها الإدارات التالية:

إدارة الرقابة والاستكشاف الحشري ويكلف خالد الزهراني مديراً لها، ونقل تبعية وحدة المشهد البصري للمدينة من قطاع المشاريع والبيئة إلى الإدارة العامة للرقابة البيئية ويكلف المهندس عمرو الدقس مديراً لها، إدارة رقابة أنشطة إعادة التدوير ويكلف بإدارتها علي الغامدي، مع إنشاء إدارة متابعة الناقلات ويكلف بإدارتها بندر الأهدل.

يشار إلى أن المهندس محمد الزهراني قد تقلد عدة مناصب بأمانة جدة: رئيساً لبلدية جنوب جدة، ثم مديراً عاماً للخدمات العامة، ثم نائباً لمساعد الأمين، ثم رئيساً لبلدية المطار.