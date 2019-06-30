بعد الـ10 أشهر.. قضية متعهد مياه "جازان" تتفاعل والملف يصل للقضاء

صدرت أحكام نافذة ومطالبات بتدخل الإمارة ووزارة العمل

تفاعلت مجددًا قضية تأخر صرف رواتب عدد من الموظفين التابعين لمتعهد مياه جازان وعادت إلى الواجهة، فبعد نشر "سبق" لتقرير عن تأخر صرف الرواتب لـ10 أشهر كشف آخرون بأن لديهم أحكامًا قضائية نافذة صادرة من المحكمة العمالية حصلت الصحيفة على نسخ منها تشمل عددًا من الحقوق لم يحصلوا عليها من رواتب وغيرها، موضحين بأنهم ينتظرون تنفيذها.

مشيرين بأن المديرية العامة للمياه بينت قبل أشهر تعليقًا على موضوعهم بأنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية ضد المقاول المذكور، وأنها بصدد إنهاء عقده وتسليمه لمقاول آخر، بعد الانتهاء من إجراءات الترسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وحاولت "سبق" الحصول على تعليق حول هذه الجزئية من مياه جازان غير أنها لم تتلق أي رد.

وقال المتضررون إنهم حصلوا على أحكام قضائية نهائية نافذة من المحكمة العمالية، وناشدوا إمارة منطقة "جازان" ممثلة بأميرها ونائبه بالتدخل العاجل لإنهاء القضية وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة من أشهر طويلة، وطالبوا بتدخل وزارة العمل أيضًا.

وتعليقًا على الأحكام قال مدير مكتب العمل بجازان أحمد القنفذي لـ"سبق": الأحكام النهائية الصادرة من الهيئة العمالية الابتدائية تنفيذها يكون عبر قاضي التنفيذ في المحكمة، شريطة أن تكون نهائية ولم يقم صاحب العمل بالاستئناف والرفع للهيئة العمالية العليا.

ونشرت "سبق" قبل أيام تقريرًا تحت عنوان: "العمل" تحقق في تأخر صرف رواتب موظفين بجازان.. و"المياه" ترد: نتابع الموضوع، وقال متضررون وقتها إن رواتبهم متأخرة منذ نحو عشرة أشهر متواصلة لم يحصلوا عليها، ناهيك عن التأخرات لبقية الأشهر وعدم صرفها في موعدها، ما تسبب لهم في ضائقات مالية كبيرة على حد قولهم، خاصة وأن الكثير منهم مرتبط بأسر وأبناء وأقساط وإيجارات وغيرها.

وأضافوا: لم نترك باباً لم نقرعه، ومع ذلك لم نجد أي تفاعل، مناشدين إمارة منطقة جازان بالتدخل لحل قضيتهم مع الرواتب والتوجيه بسرعة صرفها.

وقال فرع المياه بجازان لـ"سبق": إشارة لاستفسار صحيفتكم فيما يخص تأخر صرف رواتب الموظفين لما يقارب ١٠ أشهر، فعليه فإننا نوضح أن الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان تولي هذا الموضوع جل اهتمامها بتوجيه ومتابعة مستمرة من المدير العام، مبينة أن تأخر الصرف ناجم عن عدم توفر سيولة في البند المخصص للمشروع، وجارٍ التنسيق مع وزارة المالية لتعزيز البند، وبالتالي إصدار شيك الرواتب.