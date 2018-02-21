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"النقل" تفتح طريق الـ 200 متر بـ "كساب أضم"

بعد أقل من 24 ساعة من نقل "سبق" مناشدة الأهالي

تفاعلت وزارة النقل مع أهالي قرى كساب؛ التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرّمة، خلال أقل من 24 ساعة على نشر "سبق"، مطلبهم المتمثل في فتح طريق بطول 200 متر؛ كانت بلدية أضم قد أغلقته منذ ثلاث سنوات، حيث أحضرت معدات تابعة لوزارة النقل اليوم، وفتحت الطريق أمام العابرين من قرى كساب باتجاه الجنوب.

وكان عدد من الأهالي قد توجّهوا بمطالبتهم عبر "سبق"، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "بلدية أضم تبرّر إغلاق طريق الـ 200 متر .. والأهالي: أين وزارة النقل؟".

وأشاروا إلى ضرورة الوقوف على الموقع لرفع الضرر عنهم، في ظل ما يشهده الموقع من حوادث راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وقامت وزارة النقل، اليوم، برفع الضرر عن سكان قرى كساب، وجارٍ العمل على فتح الطريق للعابرين منهم باتجاه الجنوب، بدلاً من الدخول للطريق العام بشكل مفاجئ.

من جانبهم، عبّر سكان قرى كساب بمحافظة أضم، عن شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق"، على نقل معاناتهم للمسؤولين.

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"النقل" تفتح طريق الـ 200 متر بـ "كساب أضم"
سبق

تفاعلت وزارة النقل مع أهالي قرى كساب؛ التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرّمة، خلال أقل من 24 ساعة على نشر "سبق"، مطلبهم المتمثل في فتح طريق بطول 200 متر؛ كانت بلدية أضم قد أغلقته منذ ثلاث سنوات، حيث أحضرت معدات تابعة لوزارة النقل اليوم، وفتحت الطريق أمام العابرين من قرى كساب باتجاه الجنوب.

وكان عدد من الأهالي قد توجّهوا بمطالبتهم عبر "سبق"، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "بلدية أضم تبرّر إغلاق طريق الـ 200 متر .. والأهالي: أين وزارة النقل؟".

وأشاروا إلى ضرورة الوقوف على الموقع لرفع الضرر عنهم، في ظل ما يشهده الموقع من حوادث راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وقامت وزارة النقل، اليوم، برفع الضرر عن سكان قرى كساب، وجارٍ العمل على فتح الطريق للعابرين منهم باتجاه الجنوب، بدلاً من الدخول للطريق العام بشكل مفاجئ.

من جانبهم، عبّر سكان قرى كساب بمحافظة أضم، عن شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق"، على نقل معاناتهم للمسؤولين.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:01 PM

"النقل" تفتح طريق الـ 200 متر بـ "كساب أضم"

بعد أقل من 24 ساعة من نقل "سبق" مناشدة الأهالي

A A A
عبدالرزاق البجالي - أضم
3
7,540

تفاعلت وزارة النقل مع أهالي قرى كساب؛ التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرّمة، خلال أقل من 24 ساعة على نشر "سبق"، مطلبهم المتمثل في فتح طريق بطول 200 متر؛ كانت بلدية أضم قد أغلقته منذ ثلاث سنوات، حيث أحضرت معدات تابعة لوزارة النقل اليوم، وفتحت الطريق أمام العابرين من قرى كساب باتجاه الجنوب.

وكان عدد من الأهالي قد توجّهوا بمطالبتهم عبر "سبق"، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "بلدية أضم تبرّر إغلاق طريق الـ 200 متر .. والأهالي: أين وزارة النقل؟".

وأشاروا إلى ضرورة الوقوف على الموقع لرفع الضرر عنهم، في ظل ما يشهده الموقع من حوادث راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وقامت وزارة النقل، اليوم، برفع الضرر عن سكان قرى كساب، وجارٍ العمل على فتح الطريق للعابرين منهم باتجاه الجنوب، بدلاً من الدخول للطريق العام بشكل مفاجئ.

من جانبهم، عبّر سكان قرى كساب بمحافظة أضم، عن شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق"، على نقل معاناتهم للمسؤولين.

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