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بمشاركة 100 معلم.. "تعليم الشرقية" تختتم برنامج "المعلم الرقمي"

لتطوير مهارات المعلمين وخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية

اختتمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، فعاليات البرنامج الوزاري "المعلم الرقمي" الذي يُقام بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، واستهدف 100 معلم ممثلين لعدد من مدارس تعليم المنطقة.

ولفت مساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة زياد بن محمد الشمري، إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم وخطة التحول الوطني 2020 م، والذي يستهدف تطوير مهارات المعلمين لخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعلومة للطالب وزيادة الحصيلة العلمية له، وإكسابه المهارات اللازمة للقرن 21 وحول البرنامج.

وأكد "الشمري" أن البرنامج يُعد من البرامج النوعية التي تقدم رؤية جديدة للتدريب لدعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية، بما يتماشى مع متطلبات العصر؛ حيث يجمع البرنامج بين التطوير المهني المباشر والتدريب عن بُعد يليه تطبيق عملي داخل الصف الدراسي قائم على معايير محددة؛ حيث يساعد برنامج "المعلم الرقمي" المعلمين على إعادة التفكير في أنشطة التعليم وإعادة تصميمها باستخدام التقنية لإشراك الطلاب في تعلم حقيقي ونشط ودعم التعلم الذاتي بين أوساط الطلبة.

تعليم الشرقية برنامج المعلم الرقمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بمشاركة 100 معلم.. "تعليم الشرقية" تختتم برنامج "المعلم الرقمي"
سبق

اختتمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، فعاليات البرنامج الوزاري "المعلم الرقمي" الذي يُقام بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، واستهدف 100 معلم ممثلين لعدد من مدارس تعليم المنطقة.

ولفت مساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة زياد بن محمد الشمري، إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم وخطة التحول الوطني 2020 م، والذي يستهدف تطوير مهارات المعلمين لخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعلومة للطالب وزيادة الحصيلة العلمية له، وإكسابه المهارات اللازمة للقرن 21 وحول البرنامج.

وأكد "الشمري" أن البرنامج يُعد من البرامج النوعية التي تقدم رؤية جديدة للتدريب لدعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية، بما يتماشى مع متطلبات العصر؛ حيث يجمع البرنامج بين التطوير المهني المباشر والتدريب عن بُعد يليه تطبيق عملي داخل الصف الدراسي قائم على معايير محددة؛ حيث يساعد برنامج "المعلم الرقمي" المعلمين على إعادة التفكير في أنشطة التعليم وإعادة تصميمها باستخدام التقنية لإشراك الطلاب في تعلم حقيقي ونشط ودعم التعلم الذاتي بين أوساط الطلبة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
11:15 AM

بمشاركة 100 معلم.. "تعليم الشرقية" تختتم برنامج "المعلم الرقمي"

لتطوير مهارات المعلمين وخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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اختتمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، فعاليات البرنامج الوزاري "المعلم الرقمي" الذي يُقام بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، واستهدف 100 معلم ممثلين لعدد من مدارس تعليم المنطقة.

ولفت مساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة زياد بن محمد الشمري، إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم وخطة التحول الوطني 2020 م، والذي يستهدف تطوير مهارات المعلمين لخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعلومة للطالب وزيادة الحصيلة العلمية له، وإكسابه المهارات اللازمة للقرن 21 وحول البرنامج.

وأكد "الشمري" أن البرنامج يُعد من البرامج النوعية التي تقدم رؤية جديدة للتدريب لدعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية، بما يتماشى مع متطلبات العصر؛ حيث يجمع البرنامج بين التطوير المهني المباشر والتدريب عن بُعد يليه تطبيق عملي داخل الصف الدراسي قائم على معايير محددة؛ حيث يساعد برنامج "المعلم الرقمي" المعلمين على إعادة التفكير في أنشطة التعليم وإعادة تصميمها باستخدام التقنية لإشراك الطلاب في تعلم حقيقي ونشط ودعم التعلم الذاتي بين أوساط الطلبة.

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