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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 99 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 7045 حالة إصابة، تعافى منها 6367 شخصًا.

وأفادت السلطات بوفاة رجل في الستينيات من العمر؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في أستراليا إلى 99 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 99 حالة وفاة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 7045 حالة إصابة، تعافى منها 6367 شخصًا.

وأفادت السلطات بوفاة رجل في الستينيات من العمر؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في أستراليا إلى 99 حالة وفاة.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
10:33 AM

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 99 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 7045 حالة إصابة، تعافى منها 6367 شخصًا.

وأفادت السلطات بوفاة رجل في الستينيات من العمر؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في أستراليا إلى 99 حالة وفاة.

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