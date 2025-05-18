أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 99 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 7045 حالة إصابة، تعافى منها 6367 شخصًا.

وأفادت السلطات بوفاة رجل في الستينيات من العمر؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في أستراليا إلى 99 حالة وفاة.