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إغلاق محطتَي وقود بالخفجي لعدم تقيدهما بنظافة "المسجد ودورات المياه"

ضمن حملة تنفّذها "البلدية" حالياً على عدد من المحطات على الطريق الإقليمي

أغلقت بلدية محافظة الخفجي محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم تقيدهما بنظافة المنافع الخدمية للمحطة "المسجد ودورات المياه"، وذلك ضمن حملة تنفذها "البلدية" حالياً على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني؛ أن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية تنفّذ الحملة للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لبعض محطات الوقود، وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود، لافتاً إلى أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي للمحطتين، حيث تم إغلاق بعض مضخات الوقود بنسبة 50 % إلى 80 %، مع إلزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة "المسجد ودورات المياه"، وذلك استناداً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بناءً على الأنظمة والتعليمات.

وأكّد المهندس الحميداني؛ ضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاع هذه المحطات وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود.

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إغلاق محطتَي وقود بالخفجي لعدم تقيدهما بنظافة "المسجد ودورات المياه"
سبق

أغلقت بلدية محافظة الخفجي محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم تقيدهما بنظافة المنافع الخدمية للمحطة "المسجد ودورات المياه"، وذلك ضمن حملة تنفذها "البلدية" حالياً على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني؛ أن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية تنفّذ الحملة للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لبعض محطات الوقود، وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود، لافتاً إلى أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي للمحطتين، حيث تم إغلاق بعض مضخات الوقود بنسبة 50 % إلى 80 %، مع إلزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة "المسجد ودورات المياه"، وذلك استناداً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بناءً على الأنظمة والتعليمات.

وأكّد المهندس الحميداني؛ ضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاع هذه المحطات وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:11 PM

إغلاق محطتَي وقود بالخفجي لعدم تقيدهما بنظافة "المسجد ودورات المياه"

ضمن حملة تنفّذها "البلدية" حالياً على عدد من المحطات على الطريق الإقليمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخفجي
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أغلقت بلدية محافظة الخفجي محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم تقيدهما بنظافة المنافع الخدمية للمحطة "المسجد ودورات المياه"، وذلك ضمن حملة تنفذها "البلدية" حالياً على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني؛ أن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية تنفّذ الحملة للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لبعض محطات الوقود، وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود، لافتاً إلى أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي للمحطتين، حيث تم إغلاق بعض مضخات الوقود بنسبة 50 % إلى 80 %، مع إلزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة "المسجد ودورات المياه"، وذلك استناداً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بناءً على الأنظمة والتعليمات.

وأكّد المهندس الحميداني؛ ضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاع هذه المحطات وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود.

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