حصيلة وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 42.927

280 حالة جديدة ومعاد تصنيفها

ارتفع عدد المتوفين في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 42927 شخصاً، بعد أن كان 42647 شخصاً أمس؛ بحسب ما ذكر مسؤولون في قطاع الصحة اليوم (الثلاثاء).

وأوضح المسؤولون أن الزيادة تشمل 171 حالة وفاة جديدة جرى تسجيلها حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 22 يونيو (حزيران)، إضافة إلى 109 حالات وفاة حدثت في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو، وأعيد تصنيفها بأنها نتيجة مرض كوفيد-19.