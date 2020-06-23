النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 42.927

280 حالة جديدة ومعاد تصنيفها

ارتفع عدد المتوفين في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 42927 شخصاً، بعد أن كان 42647 شخصاً أمس؛ بحسب ما ذكر مسؤولون في قطاع الصحة اليوم (الثلاثاء).

وأوضح المسؤولون أن الزيادة تشمل 171 حالة وفاة جديدة جرى تسجيلها حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 22 يونيو (حزيران)، إضافة إلى 109 حالات وفاة حدثت في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو، وأعيد تصنيفها بأنها نتيجة مرض كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 42.927
سبق

ارتفع عدد المتوفين في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 42927 شخصاً، بعد أن كان 42647 شخصاً أمس؛ بحسب ما ذكر مسؤولون في قطاع الصحة اليوم (الثلاثاء).

وأوضح المسؤولون أن الزيادة تشمل 171 حالة وفاة جديدة جرى تسجيلها حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 22 يونيو (حزيران)، إضافة إلى 109 حالات وفاة حدثت في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو، وأعيد تصنيفها بأنها نتيجة مرض كوفيد-19.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:03 PM

حصيلة وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 42.927

280 حالة جديدة ومعاد تصنيفها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
400

ارتفع عدد المتوفين في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 42927 شخصاً، بعد أن كان 42647 شخصاً أمس؛ بحسب ما ذكر مسؤولون في قطاع الصحة اليوم (الثلاثاء).

وأوضح المسؤولون أن الزيادة تشمل 171 حالة وفاة جديدة جرى تسجيلها حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 22 يونيو (حزيران)، إضافة إلى 109 حالات وفاة حدثت في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو، وأعيد تصنيفها بأنها نتيجة مرض كوفيد-19.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,339
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,123
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,491

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة