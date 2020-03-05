النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" ووزير خارجية بريطانيا يعقدان جلسة مشاورات سياسية

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدّات الأوضاع

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" ووزير خارجية بريطانيا يعقدان جلسة مشاورات سياسية
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
05:52 PM

"الجبير" ووزير خارجية بريطانيا يعقدان جلسة مشاورات سياسية

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدّات الأوضاع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
128

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,989
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,158

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة