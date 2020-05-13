النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

أمير القصيم يدشن مبادرة لتوعية اصحاب المنشآت بالبرامج الحكومية

تحت مسمى "نوافذ الأمل" وتقدم استشارات عن بُعد في شتى المجالات

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود اليوم وعبر الاتصال المرئي عن بعد المنصة الالكترونية لمبادرة "نوافذ الأمل" وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح، ومشاركة عدد من الجهات المعنية.

وتستهدف المنصة توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ للتخفيف من الآثار المترتبة على القطاع الخاص من الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ودعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تطبق في هذه الجائحة.

وتقدم المبادرة خدمة نوافذ استشارة عن بعد في شتى المجالات، ولتحقيق الاستقرار والنمو والتغلب على التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحويل المنشآت من تجارة تقليدية إلى تجارة إلكترونية في ظل هذه الظروف الراهنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير القصيم يدشن مبادرة لتوعية اصحاب المنشآت بالبرامج الحكومية
سبق

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود اليوم وعبر الاتصال المرئي عن بعد المنصة الالكترونية لمبادرة "نوافذ الأمل" وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح، ومشاركة عدد من الجهات المعنية.

وتستهدف المنصة توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ للتخفيف من الآثار المترتبة على القطاع الخاص من الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ودعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تطبق في هذه الجائحة.

وتقدم المبادرة خدمة نوافذ استشارة عن بعد في شتى المجالات، ولتحقيق الاستقرار والنمو والتغلب على التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحويل المنشآت من تجارة تقليدية إلى تجارة إلكترونية في ظل هذه الظروف الراهنة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:50 PM

أمير القصيم يدشن مبادرة لتوعية اصحاب المنشآت بالبرامج الحكومية

تحت مسمى "نوافذ الأمل" وتقدم استشارات عن بُعد في شتى المجالات

A A A
بدر العتيبي - بريدة
0
470

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود اليوم وعبر الاتصال المرئي عن بعد المنصة الالكترونية لمبادرة "نوافذ الأمل" وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح، ومشاركة عدد من الجهات المعنية.

وتستهدف المنصة توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ للتخفيف من الآثار المترتبة على القطاع الخاص من الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ودعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تطبق في هذه الجائحة.

وتقدم المبادرة خدمة نوافذ استشارة عن بعد في شتى المجالات، ولتحقيق الاستقرار والنمو والتغلب على التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحويل المنشآت من تجارة تقليدية إلى تجارة إلكترونية في ظل هذه الظروف الراهنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,196
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,414
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,291

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة