وقال التحالف: شظايا المُسَيَّرة التي تم إسقاطها، تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات، ورصدنا مصدر التهديد، وسنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

تدمير مُسَيَّرة حاولت استهداف مطار أبها.. التحالف: رصدنا المصدر ونعمل على تحييده صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي. وقال التحالف: شظايا المُسَيَّرة التي تم إسقاطها، تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات، ورصدنا مصدر التهديد، وسنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 12:21 PM

تدمير مُسَيَّرة حاولت استهداف مطار أبها.. التحالف: رصدنا المصدر ونعمل على تحييده أكد أن شظايا الطائرة المفخخة التي تم إسقاطها تناثرت بمحيط المطار دون وقوع إصابات





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف: شظايا المُسَيَّرة التي تم إسقاطها، تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات، ورصدنا مصدر التهديد، وسنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.