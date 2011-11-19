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اختفاء طفل في ظروف غامضة يستنفر الجهات الأمنية بأحد المسارحة

أثناء لعبه خارج المنزل في قرية الغصينة

تبحث الجهات الأمنية بجازان عن طفل (4 أعوام) اختفى في ظروف غامضة أثناء لعبه خارج المنزل في قرية الغصينة بأحد المسارحة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الطفل "أمير أحمد مسرحي" آخر ما شوهد عند الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد قبل أن يختفي عن الأنظار في ظروف غامضة؛ ما دفع أسرته لتقديم بلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة، والتي بدورها استنفرت كامل جهودها في سبيل العثور عليه.

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اختفاء طفل في ظروف غامضة يستنفر الجهات الأمنية بأحد المسارحة
سبق

تبحث الجهات الأمنية بجازان عن طفل (4 أعوام) اختفى في ظروف غامضة أثناء لعبه خارج المنزل في قرية الغصينة بأحد المسارحة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الطفل "أمير أحمد مسرحي" آخر ما شوهد عند الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد قبل أن يختفي عن الأنظار في ظروف غامضة؛ ما دفع أسرته لتقديم بلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة، والتي بدورها استنفرت كامل جهودها في سبيل العثور عليه.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:03 PM

اختفاء طفل في ظروف غامضة يستنفر الجهات الأمنية بأحد المسارحة

أثناء لعبه خارج المنزل في قرية الغصينة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
10
17,765

تبحث الجهات الأمنية بجازان عن طفل (4 أعوام) اختفى في ظروف غامضة أثناء لعبه خارج المنزل في قرية الغصينة بأحد المسارحة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الطفل "أمير أحمد مسرحي" آخر ما شوهد عند الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد قبل أن يختفي عن الأنظار في ظروف غامضة؛ ما دفع أسرته لتقديم بلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة، والتي بدورها استنفرت كامل جهودها في سبيل العثور عليه.

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