استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق غدًا

"بلينكن" أشار إلى مراجعة نتائجها في كل المجالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي مع العراق، غدًا في واشنطن، مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال "بلينكن" في تغريدة على "تويتر": "سنراجع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والإستراتيجية"؛ وفقاً لـ"رويترز".