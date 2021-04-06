النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق غدًا

"بلينكن" أشار إلى مراجعة نتائجها في كل المجالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي مع العراق، غدًا في واشنطن، مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال "بلينكن" في تغريدة على "تويتر": "سنراجع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والإستراتيجية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق غدًا
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي مع العراق، غدًا في واشنطن، مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال "بلينكن" في تغريدة على "تويتر": "سنراجع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والإستراتيجية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
04:20 PM

استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق غدًا

"بلينكن" أشار إلى مراجعة نتائجها في كل المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
359

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي مع العراق، غدًا في واشنطن، مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال "بلينكن" في تغريدة على "تويتر": "سنراجع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والإستراتيجية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,911
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,884
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,060
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة