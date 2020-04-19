سلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة

وزارة الصحة أعلنت تعافي 57 حالة.. عدد الوفيات 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).