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سلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة

وزارة الصحة أعلنت تعافي 57 حالة.. عدد الوفيات 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:58 AM

سلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة

وزارة الصحة أعلنت تعافي 57 حالة.. عدد الوفيات 6 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).

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