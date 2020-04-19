سلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة
وزارة الصحة أعلنت تعافي 57 حالة.. عدد الوفيات 6 حالات
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.
وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).
سلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-04-19
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.
وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:58 AM
سلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة
وزارة الصحة أعلنت تعافي 57 حالة.. عدد الوفيات 6 حالات
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.
وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).