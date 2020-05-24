الملك وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي

القيادة أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إدجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس إدجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.