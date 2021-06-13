إندونيسيا: 1014 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 وحصيلة الوفيات 2091.
سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 وحصيلة الوفيات 2091.
فيروس كورونا الجديد
سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 وحصيلة الوفيات 2091.
سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 وحصيلة الوفيات 2091.