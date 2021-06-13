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إندونيسيا: 1014 إصابة جديدة بكورونا

43 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 2091

سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 وحصيلة الوفيات 2091.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا: 1014 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 وحصيلة الوفيات 2091.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:28 PM

إندونيسيا: 1014 إصابة جديدة بكورونا

43 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 2091

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 وحصيلة الوفيات 2091.

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