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استئصال ورم سرطاني نادر من جمجمة طفلة في جازان

كان متمددًا في جميع الجيوب الأنفية وحتى البلعوم الأنفي

نجح فريق الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان في استئصال ورم سرطاني نادر في مرحلة متقدمة لطفلة.

وقالت "صحة جازان": المريضة حضرت للمستشفى، وكانت تعاني انسداداً كاملاً في الأنف وصعوبة في التنفس والنوم، بالإضافة إلى نزيف متكرر وانعدام حاسة الشم والتذوق، وبعد الفحوصات الطبية تبين وجود ورم سرطاني على امتداد قاع الجمجمة ومتمدد في جميع الجيوب الأنفية وحتى البلعوم الأنفي.

وأضافت: الفريق الطبي أجرى على الفور عملية جراحية استغرقت 4 ساعات لاستئصال الورم الذي بلغ حجمه 9سم × 7سم × 5.8سم، حيث تم استئصال الورم كاملاً بالمنظار عن طريق فتحة الأنف ودون أي جروح خارجية وإنهاء معاناة المريضة من الأعراض التي كانت تعاني منها.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأورام النادرة والمعقدة يُصاحب استئصالها نزيف شديد وتتطلب مهارة في الاستئصال دون فتح خارجي.

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استئصال ورم سرطاني نادر من جمجمة طفلة في جازان
سبق

نجح فريق الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان في استئصال ورم سرطاني نادر في مرحلة متقدمة لطفلة.

وقالت "صحة جازان": المريضة حضرت للمستشفى، وكانت تعاني انسداداً كاملاً في الأنف وصعوبة في التنفس والنوم، بالإضافة إلى نزيف متكرر وانعدام حاسة الشم والتذوق، وبعد الفحوصات الطبية تبين وجود ورم سرطاني على امتداد قاع الجمجمة ومتمدد في جميع الجيوب الأنفية وحتى البلعوم الأنفي.

وأضافت: الفريق الطبي أجرى على الفور عملية جراحية استغرقت 4 ساعات لاستئصال الورم الذي بلغ حجمه 9سم × 7سم × 5.8سم، حيث تم استئصال الورم كاملاً بالمنظار عن طريق فتحة الأنف ودون أي جروح خارجية وإنهاء معاناة المريضة من الأعراض التي كانت تعاني منها.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأورام النادرة والمعقدة يُصاحب استئصالها نزيف شديد وتتطلب مهارة في الاستئصال دون فتح خارجي.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:45 PM

استئصال ورم سرطاني نادر من جمجمة طفلة في جازان

كان متمددًا في جميع الجيوب الأنفية وحتى البلعوم الأنفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نجح فريق الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان في استئصال ورم سرطاني نادر في مرحلة متقدمة لطفلة.

وقالت "صحة جازان": المريضة حضرت للمستشفى، وكانت تعاني انسداداً كاملاً في الأنف وصعوبة في التنفس والنوم، بالإضافة إلى نزيف متكرر وانعدام حاسة الشم والتذوق، وبعد الفحوصات الطبية تبين وجود ورم سرطاني على امتداد قاع الجمجمة ومتمدد في جميع الجيوب الأنفية وحتى البلعوم الأنفي.

وأضافت: الفريق الطبي أجرى على الفور عملية جراحية استغرقت 4 ساعات لاستئصال الورم الذي بلغ حجمه 9سم × 7سم × 5.8سم، حيث تم استئصال الورم كاملاً بالمنظار عن طريق فتحة الأنف ودون أي جروح خارجية وإنهاء معاناة المريضة من الأعراض التي كانت تعاني منها.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأورام النادرة والمعقدة يُصاحب استئصالها نزيف شديد وتتطلب مهارة في الاستئصال دون فتح خارجي.

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