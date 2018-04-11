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"خالد الفيصل" يوافق على إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم"

ضمن حملة "بِرّاً بمكة" وبالتعاون مع "حفظ النعمة" و"نفع الخيرية"

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إطلاق برنامج إفطار مليون صائم، ضمن حملة "بِرّاً بمكة".

ويأتي ذلك بالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، وبمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

مكة المكرمة أمير مكة الأمير خالد الفيصل إطار مليون صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد الفيصل" يوافق على إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم"
سبق

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إطلاق برنامج إفطار مليون صائم، ضمن حملة "بِرّاً بمكة".

ويأتي ذلك بالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، وبمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
07:33 PM

"خالد الفيصل" يوافق على إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم"

ضمن حملة "بِرّاً بمكة" وبالتعاون مع "حفظ النعمة" و"نفع الخيرية"

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عبدالله الراجحي - جدة
7
4,006

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إطلاق برنامج إفطار مليون صائم، ضمن حملة "بِرّاً بمكة".

ويأتي ذلك بالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، وبمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

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