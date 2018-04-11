ويأتي ذلك بالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، وبمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إطلاق برنامج إفطار مليون صائم، ضمن حملة "بِرّاً بمكة".

"خالد الفيصل" يوافق على إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم" عبدالله الراجحي سبق 2020-04-11 وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إطلاق برنامج إفطار مليون صائم، ضمن حملة "بِرّاً بمكة". ‏ ويأتي ذلك بالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، وبمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 07:33 PM

"خالد الفيصل" يوافق على إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم" ضمن حملة "بِرّاً بمكة" وبالتعاون مع "حفظ النعمة" و"نفع الخيرية"





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وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إطلاق برنامج إفطار مليون صائم، ضمن حملة "بِرّاً بمكة".

‏

ويأتي ذلك بالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، وبمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.