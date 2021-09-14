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إلى الإيواء.. شاهد تجربة فرضية تُخلي 70 موظفًا من مبنى الأرصاد بجدة

للتعامل مع الطوارئ وسرعة التجاوب وبتعاون "المدني" و"الهلال الأحمر"

نفّذ المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمدينة جدة، تجربة إخلاء جزئي بالمقر الرئيسي للأرصاد بجدة.

وأوضح مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة نايف الشعبي، أن هدف التجربة التي عَمِلت على إخلاء 70 موظفًا وموظفة من المبنى، رَفْع جاهزية المركز في التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة التجاوب مع خطط الإخلاء بالمبنى وتدريب منسوبي المركز على خطط الإخلاء والتعامل مع الحالات التي تتطلب ذلك.

وقد شملت التجربة إخلاء ونقل وتوجيه الموظفين والموظفات من منطقة الخطر إلى منطقة آمنة "نقطة التجمع أو الإيواء" لحماية الأرواح والتقليل من الإصابات بإشراف من فِرَق الطوارئ المشكّلة بالمركز من إخلاء وإنقاذ، وغيرها من الفِرَق وتوزيع الأدوار حسب عمل كل فرقة، كما جرى تشكيل عدد من الفِرَق لتنفيذ الإخلاء لكل فرقة مهام ومسؤوليات محددة.

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إلى الإيواء.. شاهد تجربة فرضية تُخلي 70 موظفًا من مبنى الأرصاد بجدة
سبق

نفّذ المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمدينة جدة، تجربة إخلاء جزئي بالمقر الرئيسي للأرصاد بجدة.

وأوضح مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة نايف الشعبي، أن هدف التجربة التي عَمِلت على إخلاء 70 موظفًا وموظفة من المبنى، رَفْع جاهزية المركز في التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة التجاوب مع خطط الإخلاء بالمبنى وتدريب منسوبي المركز على خطط الإخلاء والتعامل مع الحالات التي تتطلب ذلك.

وقد شملت التجربة إخلاء ونقل وتوجيه الموظفين والموظفات من منطقة الخطر إلى منطقة آمنة "نقطة التجمع أو الإيواء" لحماية الأرواح والتقليل من الإصابات بإشراف من فِرَق الطوارئ المشكّلة بالمركز من إخلاء وإنقاذ، وغيرها من الفِرَق وتوزيع الأدوار حسب عمل كل فرقة، كما جرى تشكيل عدد من الفِرَق لتنفيذ الإخلاء لكل فرقة مهام ومسؤوليات محددة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
12:41 PM

إلى الإيواء.. شاهد تجربة فرضية تُخلي 70 موظفًا من مبنى الأرصاد بجدة

للتعامل مع الطوارئ وسرعة التجاوب وبتعاون "المدني" و"الهلال الأحمر"

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفّذ المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمدينة جدة، تجربة إخلاء جزئي بالمقر الرئيسي للأرصاد بجدة.

وأوضح مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة نايف الشعبي، أن هدف التجربة التي عَمِلت على إخلاء 70 موظفًا وموظفة من المبنى، رَفْع جاهزية المركز في التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة التجاوب مع خطط الإخلاء بالمبنى وتدريب منسوبي المركز على خطط الإخلاء والتعامل مع الحالات التي تتطلب ذلك.

وقد شملت التجربة إخلاء ونقل وتوجيه الموظفين والموظفات من منطقة الخطر إلى منطقة آمنة "نقطة التجمع أو الإيواء" لحماية الأرواح والتقليل من الإصابات بإشراف من فِرَق الطوارئ المشكّلة بالمركز من إخلاء وإنقاذ، وغيرها من الفِرَق وتوزيع الأدوار حسب عمل كل فرقة، كما جرى تشكيل عدد من الفِرَق لتنفيذ الإخلاء لكل فرقة مهام ومسؤوليات محددة.

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